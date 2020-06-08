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    Економіка та фінанси

    Малюська оцінив перспективи платних камер у СІЗО

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    Денис Малюська оцінив перспективи платних камер у СІЗО - Малюська оцінив перспективи платних камер у СІЗО
    Денис Малюська оцінив перспективи платних камер у СІЗО
    Фото: Главком

    Малюська прогнозує збільшення попиту на платні камери у СІЗО

    Міністр юстиції України Денис Малюська оцінив перспективи платних камер із підвищеним комфортом у слідчих ізоляторах, які почали запроваджувати останнім часом.

    Про це він заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода».

    Малюська прогнозує збільшення попиту на такі камери, кошти, отримані за це, будуть сплачені офіційно, а не корупційним чином, як хабарі, і підуть на ремонт камер СІЗО.

    Коментуючи своє попереднє повідомлення, що п’ять осіб сплатили за місяць перебування в одному СІЗО 60 тисяч гривень, він назвав цю суму «великими грішми» з погляду СІЗО.

    «Тому що за 60 тисяч гривень ми, як мінімум, одну камеру можемо спокійно безкоштовно відремонтувати. І це тільки початок. І це ще в нас є обмеження, пов’язані з коронавірусом, коли в СІЗО направляється менше людей від судів. Буде більше людей – більший попит – буде більше коштів. Але ми не мали джерела доходів, щоб самостійно ремонтувати камери в СІЗО. А зараз вони є. І ми будемо це робити», – сказав міністр.

    Тим часом, за його словами, попит від затриманих уже є: «От п’ятеро осіб у Лук’янівському СІЗО (в Києві – ред.). Звичайно, це не безумно великий попит, але це нормально. У Львові вже є, людина заселилася. Будемо дивитися...»

    Міністр також наголосив: «Наші платні СІЗО – це не тільки джерело доходів для того, щоб облаштовувати інфраструктуру, у тому числі в безоплатних камерах, але й як боротьба з корупцією. Будь-хто, хто хоч трохи розуміється на тому, як працюють СІЗО, розуміє, що раніше за ліпшу камеру потрібно було заплатити хабар. Це ж неправильно. Ми не хочемо це толерувати. Будь ласка, об’єктивно є камери гірші, кращі. Об’єктивно не завжди можна встановити прозорий механізм розподілу людей по тюрмах. Краще замість хабара – будь ласка, людина заплатить в бюджет».

    «Одна з ключових цілей реформи – це те, щоб хабарів у системі не було. Для цього потрібно вживати комплексні заходи. Ми потихеньку працюємо», – сказав керівник Мін’юсту.

    Як повідомлялося, міністр юстиції Денис Малюська спробував обід, що зазвичай готують у Київському слідчому ізоляторі, щоб перевірити його якість. 

    Нагадаємо, іще раніше в Лук’янівському СІЗО Києва в рамках експериментального проекту відкрилися перші платні камери. У них збільшена норма площі на людину і відгороджено санвузол. При цьому міністр юстиції не бачить в цьому проекті дискримінації за майновим принципом. Зазначимо, розцінки в Лук’янівському СІЗО на порядок вищі.

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