Малюська показав платні VIP-камери в Одеському слідчому ізоляторі (фото)



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В Одеському СІЗО відкрили платні камери з ремонтом Фото Денис Малюська/Facebook

Починають працювати дві платні камери: одна для двох осіб, інша для трьох

В Одеському слідчому ізоляторі відкрили дві платні камери з ремонтом, кондиціонером та власним бойлером. Фото з відкриття платної камери показав міністр юстиції України Денис Малюська у Facebook.

Починають працювати дві платні камери: одна для двох, інша для трьох осіб. Міністр пожартував, що ціни в слідчому ізоляторі в курортному місті «стабільні незалежно від сезону». Доба коштує 985 грн, тиждень – 3502 грн, місяць – 4093 грн.

«Справа в тому, що весь Київ відпочиває в Одесі, а платних камер там не було. Столичні жителі могли зазнавати дискомфорту. Ну а ми ж клієнтоорієнтовані. Де клієнти – там і ми», – заявив Малюська.

Також відсьогодні, за словами міністра, відкрили платні камери в Миколаєві. Доба в слідчому ізоляторі там буде коштувати 452 грн, тиждень – 1540 грн, місяць – 3666 грн.

Раніше в Міністерстві юстиції України відзвітували про успішну реалізацію проекту щодо введення платних камер. Станом на 29 липня отримали майже 379 тис. грн за користування такими камерами. Найуспішнішим залишається Київський слідчий ізолятор, який заробив 284 тис. грн на платних камерах. На отримані таким чином кошти в Київському ізоляторі вже відремонтовано три безкоштовні камери.

Нагадаємо, Малюська оцінив перспективи платних камер у СІЗО.

Як повідомлялося, у ході реалізації експериментального проєкту запровадження платної послуги з надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах в бюджет отримано вже 318 тис. грн. Завдяки отриманим коштам у СІЗО ремонтують звичайні камери.

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