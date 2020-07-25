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    Економіка та фінанси

    Платні камери в СІЗО: Мін'юст вже отримав майже 320 тис. гривень

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    <span>Експеримент з камерами з поліпшеними умовами працює, заявили у Міністерстві юстиції</span> - Платні камери в СІЗО: Мін'юст вже отримав майже 320 тис. гривень
    Експеримент з камерами з поліпшеними умовами працює, заявили у Міністерстві юстиції

    Завдяки отриманим коштам у СІЗО ремонтують звичайні камери

    У ході реалізації експериментального проєкту запровадження платної послуги з надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах в бюджет отримано вже 318 тис. грн.

    Про це повідомляє у Facebook Міністерство юстиції України.

    «Кошти за користування камерами з поліпшеними умовами продовжують надходити. Станом на 22 липня вже отримано понад 318 тис. гривень. Тож експеримент працює», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, за ці кошти ремонтують звичайні камери слідчих ізоляторів. Зокрема, цього разу була відремонтована камера на 12 осіб у ДУ «Київський слідчий ізолятор.

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    Платні камери вже працюють у Києві, Львові, Чернігові, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові, Полтаві, Сумах, Старобільську, Житомирі, Хмельницькому, Чернівцях, Вінниці, Рівному, Луцьку, Чорткові, Івано-Франківську, Ужгороді та смт Кам‘яне.

    До слова, Мін'юст пропонує подарункові сертифікати на платні камери.

    Як повідомлялося, Кабінет міністрів постановою від 22 квітня 2020 року запровадив експериментальний проєкт щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов в слідчих ізоляторах України, який триватиме до 31 грудня 2021 року.

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