Платні камери в СІЗО: Мін'юст вже отримав майже 320 тис. гривень графіка



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Експеримент з камерами з поліпшеними умовами працює, заявили у Міністерстві юстиції

Завдяки отриманим коштам у СІЗО ремонтують звичайні камери

У ході реалізації експериментального проєкту запровадження платної послуги з надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах в бюджет отримано вже 318 тис. грн.

Про це повідомляє у Facebook Міністерство юстиції України.

«Кошти за користування камерами з поліпшеними умовами продовжують надходити. Станом на 22 липня вже отримано понад 318 тис. гривень. Тож експеримент працює», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за ці кошти ремонтують звичайні камери слідчих ізоляторів. Зокрема, цього разу була відремонтована камера на 12 осіб у ДУ «Київський слідчий ізолятор.

Платні камери вже працюють у Києві, Львові, Чернігові, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові, Полтаві, Сумах, Старобільську, Житомирі, Хмельницькому, Чернівцях, Вінниці, Рівному, Луцьку, Чорткові, Івано-Франківську, Ужгороді та смт Кам‘яне.

До слова, Мін'юст пропонує подарункові сертифікати на платні камери.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів постановою від 22 квітня 2020 року запровадив експериментальний проєкт щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов в слідчих ізоляторах України, який триватиме до 31 грудня 2021 року.