В одеському суді блогер полоснув себе лезом по горлу



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Стас Домбровський вчинив замах на власне життя у залі суду

Домбровського забрала карета «швидкої допомоги»

У п’ятницю 31 липня Приморський райсуд Одеси відправив у СІЗО без права на заставу блогера Стаса Домбровського. Його підозрюють в хуліганстві (ч.2 ст. 296 КК України).

Після оголошення рішення Домбровський полоснув себе по горлу лезом.

Йому на місці надали медичну допомогу і госпіталізували. Відзначимо, сам Домбровський стверджує, що справу сфабриковано, а він заступився за друга, на якого напали близько десяти осіб.

До слова, напередодні народний депутат від «Слуги народу» Андрій Стріхарський розповів про скандальний інцидент за його участю в одному зі столичних ресторанів. Йдеться про конфлікт, відео якого раніше оприлюднили у соцмережах. За словами нардепа, на відео зображені його дружина, яка сиділа у ресторані зі своїм «коханцем».