«Луцький терорист» Кривош оголосив голодування



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Кривош протестує проти умов утримання його в СІЗО

Затриманий Максим Кривош, який 21 липня захопив автобус з пасажирами в центрі Луцька і зараз знаходиться в СІЗО, оголосив голодування.

Про це повідомляє ВолиньPost з посиланням на адвоката Сергія Тиможинського.

Захисник повідомив, що таким чином Кривош протестує проти умов утримання його в СІЗО.

Так, Сергій Тиможинський повідомив, що Максим Кривош вирішив голодувати через порушення його прав, зокрема через невмотивованого, на його думку, застосування наручників. Адвокат запевняє, що перші три дні перебування в СІЗО спецзасоби не застосовували. Тепер же наручники надягають кожен раз, коли випускають з камери. Мовляв, тепер у слідчому ізоляторі Кривоша утримують уже як засудженого, а не як затриманого, хоча поки немає рішення суду, за яким би він був визнаний злочинцем.

Також захисник Кривоша стверджує, що його підзахисному не дають змінного одягу, хоча він був серед вилучених під час затримання речей.

У той же час видання з посиланням на прес-службу прокуратури відзначає, що прокурори систематично відвідують СІЗО, і ніяких скарг від ув'язненого на режим або умови утримання не надходило.

Нагадаємо, що 21 липня у Луцьку терорист взяв у полон 13 людей і забарикадувався у автобусі БАЗ-А079. Після 11 годин перемовин і виконання вимог президентом Зеленським терорист відпустив заручників та був затриманий оперативниками. Терористом виявився Максим Кривош, 44-річний мешканець Луцька, автор автобіографічної книги «Філософія злочинця». 23 липня, суд у Луцьку суд обрав запобіжний захід Кривошу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.

Пізніше стало відомо, що поліція затримала харків’янина через зв’язки з луцьким терористом. Йому оголосили підозру у незаконному поводжені зі зброєю та вибуховими речовинами.

Раніше повідомлялося, що Ексглава СБУ поставив діагноз правоохоронній системі після теракту у Луцьку.