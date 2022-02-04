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    Художник на картинах іронічно зобразив Зеленського, Разумкова та Арахамію (фото)

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    На одній із картин Володимира Зеленського зображено в ролі персонажа з мультика &laquo;Котопес&raquo; - Художник на картинах іронічно зобразив Зеленського, Разумкова та Арахамію (фото)
    На одній із картин Володимира Зеленського зображено в ролі персонажа з мультика «Котопес»
    фото: instagram/rombonch

    Вісімнадцять робіт в іронічній манері зображують політичних діячів

    В Івано-Франківському Центрі сучасного мистецтва відбулося відкриття персональної виставки художника Романа Бончука за назвою­ «Прекурсор». У галереї експонуються вісімнадцять робіт, написаних олійними фарбами, що в іронічній манері зображують політичних і не тільки діячів. Про це інформує пресслужба Центру сучасного мистецтва.

    «Автор прагне «правди», конкретики, життєвої практичності та полемічного трактування. Так зване «актуальне» мистецтво, із його провокативністю і приналежністю до нашого часового зрізу, як найкраще розкривається у серії робіт митця. Наповнені цитатами, символами і образами, полотна виступають свого роду початковим компонентом (прекурсором), що вступають в реакцію із нашими власними баченнями і переконаннями», – йдеться в повідомленні.

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    Художник на картинах іронічно зобразив Зеленського, Разумкова та Арахамію (фото)
    Художник на картинах іронічно зобразив Зеленського, Разумкова та Арахамію (фото)
    Художник на картинах іронічно зобразив Зеленського, Разумкова та Арахамію (фото)
    Художник на картинах іронічно зобразив Зеленського, Разумкова та Арахамію (фото)
    Художник на картинах іронічно зобразив Зеленського, Разумкова та Арахамію (фото)
    Художник на картинах іронічно зобразив Зеленського, Разумкова та Арахамію (фото)
    Художник на картинах іронічно зобразив Зеленського, Разумкова та Арахамію (фото)
    Художник на картинах іронічно зобразив Зеленського, Разумкова та Арахамію (фото)
    Художник на картинах іронічно зобразив Зеленського, Разумкова та Арахамію (фото)
    Художник на картинах іронічно зобразив Зеленського, Разумкова та Арахамію (фото)
    Художник на картинах іронічно зобразив Зеленського, Разумкова та Арахамію (фото)
    фото: instagram/rombonch

    На одній із картин Володимира Зеленського зображено в ролі персонажа з мультика «Котопес» разом із Марком Цукенбергом. Дмитра Разумкова митець зобразив у скафандрі із м'язів, на якому зображені татуювання. А Давид Арахамія на картині п'є напій із чашки зі знаком радіоактивності.

    Нагадаємо, у Києві відкривається виставка, присвячена легендарній постановці Романа Віктюка.

    Також на станції метро «Золоті ворота» пройшла виставка портретів відомих українських жінок-вчених.

    Теги: політика мистецтво Володимир Зеленський виставка Івано-Франківськ Давид Арахамія
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    Художник на картинах іронічно зобразив Зеленського, Разумкова та Арахамію (фото)