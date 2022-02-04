Художник на картинах іронічно зобразив Зеленського, Разумкова та Арахамію (фото)

На одній із картин Володимира Зеленського зображено в ролі персонажа з мультика «Котопес»

Вісімнадцять робіт в іронічній манері зображують політичних діячів

В Івано-Франківському Центрі сучасного мистецтва відбулося відкриття персональної виставки художника Романа Бончука за назвою­ «Прекурсор». У галереї експонуються вісімнадцять робіт, написаних олійними фарбами, що в іронічній манері зображують політичних і не тільки діячів. Про це інформує пресслужба Центру сучасного мистецтва.

«Автор прагне «правди», конкретики, життєвої практичності та полемічного трактування. Так зване «актуальне» мистецтво, із його провокативністю і приналежністю до нашого часового зрізу, як найкраще розкривається у серії робіт митця. Наповнені цитатами, символами і образами, полотна виступають свого роду початковим компонентом (прекурсором), що вступають в реакцію із нашими власними баченнями і переконаннями», – йдеться в повідомленні.

На одній із картин Володимира Зеленського зображено в ролі персонажа з мультика «Котопес» разом із Марком Цукенбергом. Дмитра Разумкова митець зобразив у скафандрі із м'язів, на якому зображені татуювання. А Давид Арахамія на картині п'є напій із чашки зі знаком радіоактивності.

Нагадаємо, у Києві відкривається виставка, присвячена легендарній постановці Романа Віктюка.

Також на станції метро «Золоті ворота» пройшла виставка портретів відомих українських жінок-вчених.