«Так робити – це дно». Засновниця «Кураж Базару» звернулась до Банкової (фото)

Гудкову обурює, що ніхто з представників влади з нею не зв’язався і не знайшов часу хоча вислати смс

Гудкова: «Як би високо ти не літав, завжди можна знайти час бути командою всередині власної країни»

Після появи інформації про зруйнування павільйону №19 на ВДНГ, де розміщувався Кураж Базар, ситуацію прокоментувала його засновниця Альона Гудкова. За її словами, ВДНГ не подовжив з нею контракт саме через будівництво президентського університету на місці павільйону, а жоден представник влади не зв’язався, аби прояснити ситуацію.

«На початку літа випадково дізналися, що не будемо відновлювати контракт на ВДНГ, бо тут будуватимуть Президентський університет і щось мені підказує, що ОП (Офіс президента – ред.) дуже добре знала Кураж і що буде далі. Ніхто не прийшов з наміром, не запитав, що і як це потягне за собою, які втрати нас чекають – просто надурили і все. Розуміючи, що на рівні з Президентом ми не будемо боротися за павільйон, я одразу вирішив для себе, що не хочу скандалити, доводити і махати кулаками, тому прийняла обставини і поводила себе пристойно не тільки в публічній сфері, але й з командою, не дозволяла виносити сварку з хати», – написала Гудкова у Facebook.

За її словами, директор ВДНГ Євген Мушкін пропонував переїхати до павільйону №1, однак команда «Куража» вже витратила на ремонт у павільйоні №19 шість млн грн, не рахуючи оренди.

«Правду кажучи, Мушкін намагався вмовити нас переїхати в перший павільйон, але навіть якщо б ми вирізали і вставили всі покращення, які були зроблені в павільйон 19 на 6 млн грн за три роки крім оренди, ми б все одно не наблизилися до того, що мали», – зазначила Гудкова.

Організаторка «Куража» уточнила, що окрім цієї пропозиції жодних інших про допомогу їй не надходило.

«Окрім цієї пропозиції, ми не отримували жодних пропозицій допомоги, компенсації інвестицій або варіантів адекватного перевезення дуже значущої соціальної, культурної міської події», – наголосила Гудкова.

Жінку обурює, що ніхто з представників влади з нею не зв’язався і не знайшов часу хоча вислати смс.

«Ні ВДНГ, ні Офіс президента не знайшли хвилини, щоб написати мені одне смс. Цинічніше те, що представник Квартал Концерт написав мені вже о 12-й дня наступного дня після останнього Куражу з пропозицією зробити з ними проект на ВДНГ. Удачі вам, Вінтаж Парк на ВДНГ ))», – додала Гудкова.

«Для тих, кому адресований мій пост, останній абзац, мабуть, щось незрозуміле, перекладу: робити так – це дно, як би високо ти не літав, завжди можна знайти час поважати один одного, інформувати, знайти компроміс і бути командою всередині власної країни. Це ваше ставлення до бізнесу та підприємництва в Україні. Все, зрозуміло, дякую. А з тими, хто називає наш павільйон сараєм, не вартим нашого часу, пропоную вам помірятися пі***ами, коли ви покажете мені хоча б один сарай, в якому ви жили, який був включений до всіх іноземних гідів у списку must visit в Києві. А поки зайдіть на сторінку Пирогово і запропонуйте знести старі дерев'яні багаторічні сараї і побудувати там церкву Мунтяна…Я не знаю, де знайти сили робити щось інше в цій країні. Бувай, Кураж», – емоційно написала Гудкова.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що на території Виставкового центру будівельна техніка знесла павільйон №19. У цій частині Виставкового центру планують збудувати комплекс будівель президентського університету, який загалом займатиме 16 гектарів.

Як раніше повідомлялося, будівництво президентського університету передбачено на території державного «Експоцентру України» (ВДНГ, Київ).