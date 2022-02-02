  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус
    Новини

    Помер відомий вінницький художник та педагог (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Художника та педагога знала уся область - Помер відомий вінницький художник та педагог (фото)
    Художника та педагога знала уся область
    фото з відкритих джерел

    Помер Валентин Іванович Івлієв

    У Вінниці на 74-ому році відійшов у вічність відомий вінницький художник та педагог Валентин Іванович Івлієв. Про це 2 лютого поінформували у Вінницькому обласному художньому музеї.

    Митець народився 1948 року. Мистецьку освіту здобув у Одеському державному художньому училищі ім.Митрофана Грєкова та Львівському поліграфічному інституті ім. Івана Федорова.

    Валентин Іванович Івлієв
    Валентин Іванович Івлієв

    З 1980 року майже чотири десятиліття працював викладачем Вінницької дитячої художньої школи. Член Вінницької обласної організації Національної спілки художників України з 1995 року. Учасник обласних, всеукраїнських, міжнародних виставок і пленерів. Працював у галузі станкового живопису та графіки

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Помер відомий вінницький художник та педагог (фото)
    Помер відомий вінницький художник та педагог (фото)
    Помер відомий вінницький художник та педагог (фото)
    Помер відомий вінницький художник та педагог (фото)
    Помер відомий вінницький художник та педагог (фото)
    Помер відомий вінницький художник та педагог (фото)
    фото: Art-Museum

    «Колеги висловлюють щирі співчуття рідним і друзям із приводу тяжкої втрати талановитого митця, педагога, мудрого наставника та щирого друга», – йдеться у повідомленні музею.

    У соціальних мережах вінничани приєднуються до висловлення співчуття.

    «Співчуття рідним і близьким! Вічна пам'ять!», «Співчуття рідним і близьким! Вічна пам'ять! Для «Художки» це ціла епоха!» – пишуть містяни.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вінниці помер талановитий біолог, завідувач кафедри Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Олексій Камінський.

    У жовтні у віці 82 років, пішов з життя видатний український соціолог, засновник і президент Київського міжнародного інституту соціології, засновник кафедри соціології Національного університету «Києво-Могилянська академія» Валерій Євгенович Хмелько.

    Також у Львівській міськраді раптово помер 75-річний директор львівського Будинку вчених Роман Славітич, який прийшов з візитом до заступника мера Андрія Москаленка.

    Теги: Вінниця музеї смерть мистецтво вінничани педагог
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Помер відомий вінницький художник та педагог (фото)