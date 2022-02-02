Помер відомий вінницький художник та педагог (фото)

Помер Валентин Іванович Івлієв

У Вінниці на 74-ому році відійшов у вічність відомий вінницький художник та педагог Валентин Іванович Івлієв. Про це 2 лютого поінформували у Вінницькому обласному художньому музеї.

Митець народився 1948 року. Мистецьку освіту здобув у Одеському державному художньому училищі ім.Митрофана Грєкова та Львівському поліграфічному інституті ім. Івана Федорова.

Валентин Іванович Івлієв

З 1980 року майже чотири десятиліття працював викладачем Вінницької дитячої художньої школи. Член Вінницької обласної організації Національної спілки художників України з 1995 року. Учасник обласних, всеукраїнських, міжнародних виставок і пленерів. Працював у галузі станкового живопису та графіки

«Колеги висловлюють щирі співчуття рідним і друзям із приводу тяжкої втрати талановитого митця, педагога, мудрого наставника та щирого друга», – йдеться у повідомленні музею.

У соціальних мережах вінничани приєднуються до висловлення співчуття.

«Співчуття рідним і близьким! Вічна пам'ять!», «Співчуття рідним і близьким! Вічна пам'ять! Для «Художки» це ціла епоха!» – пишуть містяни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вінниці помер талановитий біолог, завідувач кафедри Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Олексій Камінський.

У жовтні у віці 82 років, пішов з життя видатний український соціолог, засновник і президент Київського міжнародного інституту соціології, засновник кафедри соціології Національного університету «Києво-Могилянська академія» Валерій Євгенович Хмелько.

Також у Львівській міськраді раптово помер 75-річний директор львівського Будинку вчених Роман Славітич, який прийшов з візитом до заступника мера Андрія Москаленка.