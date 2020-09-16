В окупованому Криму повністю висохло Сімферопольське водосховище (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вигляд Сімферопольського водосховища на виїзді з Сімферополя в бік Алушти / Ялти або на в'їзді до Сімферополя з боку Алушти / Ялти

Дно водосховища заростає травою

В окупованому Росією Криму висохло Сімферопольське водосховище.

У мережі з’явилися світлини водойми, дно якої заростає травою. Знімки оприлюднено на Twitter-сторінці «Кримський бандерівець».

«Крим. Фотографії Сімферопольського водосховища. Це те місце, яке багато хто з вас бачив на виїзді з Сімферополя в бік Алушти / Ялти або на в'їзді до Сімферополя з боку Алушти / Ялти. Фотографії свіжі. Так, води немає зовсім», – йдеться в коментарі.

Нагадаємо, 11 вересня в МЗС РФ порівняли припинення постачання води в окупований Крим з «катуванням і нелюдським поводженням».

МЗС України вкотре заявило, що водопостачання в Крим повністю відновлять лише після повної деокупації півострова.

Раніше ООН назвала головного винуватця проблем з водою в окупованому Криму. В Організації заявили, що країна-агресор Росія - головна відповідальна за забезпечення доступу до води мешканців окупованого нею Криму.