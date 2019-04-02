В окупованому Криму у дружини заарештованого кримського татарина народилася донька



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Іззета Абдуллаєва разом з іншими арештованими кримськими татарами вивезли до РФ у Ростовську область

В окупованому Криму у дружини заарештованого активіста Іззета Абдуллаєва народилася дочка. Про це повідомила кримськотатарська активістка Лутфіє Зудіева, повідомяє УНН.

«Стало відомо, що у дружини заарештованого під час масових обшуків 27 березня 2019 року кримського татарина Іззета Абдуллаєва сьогодні народилася дочка», - написала Зудіева.

Раніше повідомлялося, що Іззета Абдуллаєва разом з іншими арештованими кримськими татарами вивезли до РФ у Ростовську область.

Нагадаємо, в окупованому Криму співробітники ФСБ, МВС Росії і росгвардії вранці 27 березня проводили обшуки у щонайменше 25 будинках кримських татар у рамках кримінальних справ проти жителів Криму, підозрюваних у діяльності забороненої в РФ організації «Хізб ут-Тахрір».

Обшуки проходили у селі Строганівка Сімферопольського району, в мікрорайоні Кам'янка Сімферополя, селі Володимирівка Білогірського району Криму.

Більшість громадських активістів, будинки яких у Сімферополі обшукують російські силовики, відвідували українських політв'язнів Кремля та їздили на судові засідання до Ростова-на-Дону.