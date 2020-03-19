  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ляшко обіцяє, що до кінця тижня маски з’являться в аптеках

    • Розсилка
    В аптеках у продажу мають з'явитися маски&nbsp; - Ляшко обіцяє, що до кінця тижня маски з’являться в аптеках
    В аптеках у продажу мають з'явитися маски 

    Хірургічні маски до кінця тижня повинні з'явитись у вільному доступі в аптечних мережах країни

    Постачання масок до аптек відновляться вже наприкінці цього тижня.

    Про це на брифінгу 19 березня сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

    «Прем'єр-міністр, міністр економіки ще раз зустрічались з усіма вітчизняними виробниками засобів індивідуального захисту. В них є домовленості, підписані меморандуми і ми найближчим часом очікуємо значне поповнення українського ринку засобами індивідуального захисту. І в суботу-п'ятницю очікується, що і хірургічні маски повинні з'явитись у вільному доступі в аптечних мережах. Можливо, не у всіх, але напруга буде знята», - зазначив Ляшко.

    Посадовець підкреслив, що уряд додатково виділив кошти для того, щоб забезпечити засобами індивідуального захисту працівників центральних органів виконавчої влади, а також передати закуплені засоби і закладам охорони здоров'я.

    Ляшко зазначив, що у міністерстві ініціювали розробку і внесення до Ради законопроєкту, який «дозволяє значно спростити закупівлі всього медичного обладнання та медичних виробів, необхідних для реагування на коронавірусну хворобу».

    Також Ляшко наголосив, що найближчим часом, 20-21 березня, Україна очікує велику поставку тестів на коронавірус, які дозволять провести понад мільйон досліджень.

    Посадовець сказав, що станом на ранок 19 березня в Україні зареєстровано 16 випадків корона вірусної інфекції, підтверджених лабораторно.

    Нагадаємо, станом на ранок 19 березня у світі зареєстровано 218 777 випадків зараження Covid-19, 8810 смертей та 84 113 осіб, що подолали хворобу.

     Читайте також: Паніка в Раді. Стало відомо, чому Разумков терміново здав тест на коронавірус


     

    карантин аптека вірус коронавірус Віктор Ляшко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ