Ляшко обіцяє, що до кінця тижня маски з’являться в аптеках



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В аптеках у продажу мають з'явитися маски

Хірургічні маски до кінця тижня повинні з'явитись у вільному доступі в аптечних мережах країни

Постачання масок до аптек відновляться вже наприкінці цього тижня.

Про це на брифінгу 19 березня сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Прем'єр-міністр, міністр економіки ще раз зустрічались з усіма вітчизняними виробниками засобів індивідуального захисту. В них є домовленості, підписані меморандуми і ми найближчим часом очікуємо значне поповнення українського ринку засобами індивідуального захисту. І в суботу-п'ятницю очікується, що і хірургічні маски повинні з'явитись у вільному доступі в аптечних мережах. Можливо, не у всіх, але напруга буде знята», - зазначив Ляшко.

Посадовець підкреслив, що уряд додатково виділив кошти для того, щоб забезпечити засобами індивідуального захисту працівників центральних органів виконавчої влади, а також передати закуплені засоби і закладам охорони здоров'я.

Ляшко зазначив, що у міністерстві ініціювали розробку і внесення до Ради законопроєкту, який «дозволяє значно спростити закупівлі всього медичного обладнання та медичних виробів, необхідних для реагування на коронавірусну хворобу».

Також Ляшко наголосив, що найближчим часом, 20-21 березня, Україна очікує велику поставку тестів на коронавірус, які дозволять провести понад мільйон досліджень.

Посадовець сказав, що станом на ранок 19 березня в Україні зареєстровано 16 випадків корона вірусної інфекції, підтверджених лабораторно.

Нагадаємо, станом на ранок 19 березня у світі зареєстровано 218 777 випадків зараження Covid-19, 8810 смертей та 84 113 осіб, що подолали хворобу.



