Росія: за добу 52 нових випадки коронавірусу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У зв'язку з поширенням коронавирусу в багатьох російських регіонах, а також в Москві введений режим підвищеної готовності

Загальна кількість випадків зараження у РФ досягло 199

У Росії за останню добу ще 52 людини заразилися коронавірусом, повідомляє оперативний штаб з попередження поширення вірусу. Загальна кількість випадків зараження у РФ досягло 199.

12 випадків зараження зареєстровані у Москві, ще п'ять - у Підмосков'ї. Випадки інфікування, як повідомлялося раніше, фіксувалися у Тульській області і Ставропольському краї.

Незважаючи на те що 19 березня у Москві померла жінка, у якої був виявлений коронавірус, в штабі наголосили, що летальних випадків від коронавирусной інфекції в Росії не зареєстровано. Влада Москви з посиланням на лікарів уточнювали, що причиною смерті пацієнтки став тромб, що відірвався.

Президент Росії Володимир Путін раніше заявив, що країна повинна бути готова до будь-якого розвитку подій через поширення коронавирусу. 17 березня він зазначав, що ситуація з вірусом в Росії в цілому знаходиться під контролем.

У зв'язку з поширенням коронавирусу в багатьох російських регіонах, а також в Москві введений режим підвищеної готовності. У російській столиці вжито найжорсткіших заходів: на три тижні закриті державні школи, заборонені масові заходи з числом учасників понад 50.

Напередодні повідомлялося про 147 інфікованих Covid-19 у Росії.

Станом на ранок 19 березня у світі зареєстровано 218 777 випадків зараження Covid-19, 8810 смертей та 84 113 осіб, що подолали хворобу.