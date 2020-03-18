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    У Росії кількість інфікованих Covid-19 зросла до 147 осіб

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    У Росії кількість інфікованих Covid-19 зросла до 147 осіб
    Ілюстративне фото

    За добу у РФ було зареєстровано 33 нових випадки зараження коронавірусом

    Кількість виявлених випадків зараження новою коронавірусною інфекцією в Росії зросла до 147. Про це повідомляється в пресрелізі оперативного штабу.

    У Росії за добу було зареєстровано 33 нових випадки зараження коронавірусом Covid-19, повідомив оперативний штаб по боротьбі з коронавірусів. З них 31 — у Москві. Ще один випадок в Томській області, один — в Новосибірській. Загальна кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом тепер становить 147.

    Повідомляється, що всі інфіковані громадяни в останні два тижні відвідували країни з неблагополучною епідеміологічною обстановкою. Зараз вони знаходяться в інфекційних боксах.

    Значна кількість хворих прилетіли з європейських країн. Троє пацієнтів повернулися в Москву тими ж рейсами, що і раніше хворі. Проби у них були взяті при відпрацюванні контактів цих пацієнтів.

    25 пацієнтів проходять лікування в лікарняному комплексі в Комунарці. Ще четверо госпіталізовані в ІКЛ № 2, серед них — одна дитина. Ще одна дитина знаходиться в лікарні ім. Башляевої.

    Зазначимо, що на околиці Москви споруджують спеціалізовану лікарню для розміщення інфікованих Covid-19.

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