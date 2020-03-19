До зустрічі у Стамбулі! Посольство в Тайланді закликало українців рятуватися самотужки



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Українцям пообіцяли повернути їх додому, але не з Бангкоку, а з Стамбулу

Громадяни, які залишили свої контакти посольству, отримали «надихаючий лист»

Посольство України в Таїланді розіслало лист для всіх, хто додумався залишити їм свої контакти, відкритим списком. Про це пишуть користувачі у соцмережі Facebook.

Зазначається, що крім недбалого ставлення до персональних даних з боку Міністерства закордонних справ України, «суть листа не менш вражаюча».

Українцям пообіцяли повернути їх додому, але не з Бангкоку, а з Стамбулу.

«Як і обіцяли - ми вас вивозимо. Правда не з Бангкока, а з ... Стамбула. Так. Саме так і пишуть», - обурюються користувачі.

Тепер всі, хто отримали такого листа запитують, як у теперішніх умовах карантинів і закритих кордонів дістатися до Туреччини.

«Як же добре, що я не послухався цих ідіотів з обіцянками «спецрейсу» і дивом купив квитки», - написав один з туристів.

Раніше повідомляли, що Міністерство інфраструктури України у зв’язку з закриттям кордонів через пандемію коронавірусу формує список чартерів для евакуації українців після 17 березня.

також 17 березня, Держприкордонслужба повідомляла, що в Україну за добу повернулися понад 50 тисяч українців.