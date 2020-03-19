У Росії повідомили про першу смерть від коронавірусу
Медики кажуть, що 79-річна пацієнтка московської лікарні мала безліч супутніх хвороб
За інформацією московського оперативного штабу з контролю і моніторингу ситуації з Covid-19 у московській лікарні померла пацієнтка з коронавірусом.
Про це повідомляє Інтерфакс.
«Пацієнтка 79 років була госпіталізована 13 березня, але за особистим наполяганням родичів з 14 березня перейшла на лікування в приватну медичну організацію. Після отримання позитивного результату аналізу на коронавірусну інфекцію була негайно переведена в інфекційну лікарню №2», - повідомили журналістам в оперштабі по Москві.
За даними медиків, пацієнтка літнього віку мала цілий ряд хронічних захворювань, включаючи цукровий діабет 2 типу, атеросклероз і гіпертонічну хворобу серця.
Жінка знаходилася в інфекційній лікарні в ізольованому боксі. У зв'язку з посиленням дихальної недостатності вона отримувала комплексну інтенсивну терапію в умовах реанімації.
Напередодні повідомлялося про 147 інфікованих Covid-19 у Росії.
Станом на ранок 19 березня у світі зареєстровано 218 777 випадків зараження Covid-19, 8810 смертей та 84 113 осіб, що подолали хворобу.