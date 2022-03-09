В окупованому Ворзелі заблокований геніальний український композитор

Ігор Поклад із дружиною вже декілька днів не виходять на зв'язок

У підвалі будинку у Ворзелі вже багато днів перебуває геніальний український композитор Ігор Поклад, якому нещодавно виповнилося 80 років, та його дружина Світлана. З ними немає зв'язку. Про це повідомив журналіст Дмитро Гордон на своїй сторінці у Facebook.

«За уривками інформації, яка дійшла до нас, вони у поганому стані, і у них немає їжі та води. Дістатися туди зараз неможливо», - написав він.

Гордон просить усіх, хто має можливість зайти до Поклада додому та допомогти, писати йому на пошту.

Нагадаємо, 9 березня російські загарбники знову вдалися до зриву евакуації мирного населення на Київщині - заблокували проїзд із Бучі та Гостомеля. Водночас із Ворзеля евакуація продовжується. Водії зробили вже друге коло й перевозять жителів у Київ.

Як відомо, Буча, Ворзель, Ірпінь, Гостомель перебувають у заручниках у російських військ. Там звірствують, зокрема, кадирівці.

До слова, 13 грудня 2021 року президент України Володимир Зеленський зустрівся з видатним українським композитором Ігорем Покладом та його дружиною Світланою і вручив митцю орден Держави з присвоєнням звання Героя України.

10 грудня 2021 року Ігор Поклад відсвяткував свій 80-річний ювілей.

Людина року 2016» ім. М. Вороніна «За високий стиль життя» (2017).