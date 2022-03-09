Окупанти вкотре зірвали евакуацію з Бучі та Гостомеля

Із Ворзеля евакуація триває

Російські загарбники знову вдалися до зриву евакуації мирного населення на Київщині. Заблокували проїзд із Бучі та Гостомеля. Про це йдеться на сторінці Бучанської міської ради.

«Із Бучі і Гостомеля сьогодні неможливо евакуювати мешканців. Домовитися з окупантами так і не вдалося: 50 автобусів залишаються заблокованими», – пише пресслужба.

Водночас із Ворзеля евакуація продовжується. Водії зробили вже друге коло й перевозять жителів у Київ.

Раніше ми вже писали, що 50 автобусів з людьми заблоковані російськими військовими у Стоянці під Києвом, не дають проїзд колоні.

Нагадуємо, що про «зелений коридор» була домовленість на найвищому рівні. Зокрема, з 9.00 до 21.00 очікується встановлення режиму тиші для гуманітарних коридорів евакуації за маршрутами: Ворзель-Бородянка-Буча-Ірпінь-Гостомель- Київ.

Сьогодні, 9 березня, російські фашисти розбомбили дитячу лікарню і пологовий будинок у Маріуполі. Раніше колишній заступник міністра внутрішніх справ В'ячеслав Аброськін повідомив, що у зруйнованому пологовому будинку багато поранених та загиблих жінок.

Також у середу російські терористи відкрили вогонь по людях під час евакуації з Демидова