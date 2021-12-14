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    Президент вручив композитору Покладу орден Держави (фото)

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    Урочисте вручення звання видатному композитору відбулося 13 грудня - Президент вручив композитору Покладу орден Держави (фото)
    Урочисте вручення звання видатному композитору відбулося 13 грудня
    фото: www.president.gov.ua

    Напередодні митець відсвяткував 80-річний ювілей

    13 грудня президент України Володимир Зеленський зустрівся з видатним українським композитором Ігорем Покладом та його дружиною Світланою і вручив митцю орден Держави з присвоєнням звання Героя України. Про це повідомляється на сайті глави держави.

    «Присвятивши своє життя музичному мистецтву, ви стали дійсно Майстром. Без перебільшення, ваша музика є голосом України. Ваші пісні звучать в усьому світі. Ці композиції належать до найкращих перлин національного духовного надбання, без яких неможливо уявити сучасну українську культуру», – звернувся Володимир Зеленський до митця.

    Нагадаємо, 10 грудня Ігор Поклад відсвяткував свій 80-річний ювілей.

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    Президент вручив композитору Покладу орден Держави (фото)
    Президент вручив композитору Покладу орден Держави (фото)
    Президент вручив композитору Покладу орден Держави (фото)
    фото: president.gov.ua; ukrrain.com

    Митець є автором понад 150 пісень. У його творчому доробку – музичні вистави «Конотопська відьма», «Різдвяна ніч», «Москаль-чарівник», «Засватана – невінчана», «Таке єврейське щастя», «Чмир», рок-опера «Ірод» тощо.

    Поклад плідно працював також і у кіно з режисерами Леонідом Биковим, Андрієм Бенкендорфом, Миколою Засєєвим загалом у понад 40 художніх і телефільмах. Написав музику до анімаційних стрічок «Як козаки…», «Енеїда» тощо.

    Читайте також інтерв'ю: «У моїй шафі – кілометри музики». Композитору Ігорю Покладу – 80
    Теги: музика звання героя Володимир Зеленський Ігор Поклад
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    Президент вручив композитору Покладу орден Держави (фото)