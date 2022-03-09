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    Російські терористи відкрили вогонь по людях під час евакуації з Демидова

    У Демидові Київської області російські загарбники відкрили вогонь по цивільних та правоохоронцях, які допомагали проводити евакуацію - Російські терористи відкрили вогонь по людях під час евакуації з Демидова
    У Демидові Київської області російські загарбники відкрили вогонь по цивільних та правоохоронцях, які допомагали проводити евакуацію
    фото: Наацполіція

    В результаті ворожого обстрілу загинув старший сержант Нацполіції

    Вранці 9 березня російські війська, попри домовленість про тимчасове припинення вогню, відкрили стрілянину під час евакуації людей із села Демидів Вишгородського району Київської області. Про в ефірі телемарафону розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

    «Були гарантії РФ, що не буде ніякої стрілянини. Тільки після цього ми погоджувалися на евакуацію. У той момент, коли почалася евакуація, росіяни почали стрілянину по тих, кого потрібно було евакуйовувати», – повідомив Денисенко.

    За його даними, внаслідок обстрілу загинув один поліцейський, ще один мешканець села дістав тяжкі поранення та перебуває у лікарні. Радник голови МВС зазначив, що, за попередніми даними, евакуація людей з Демидова продовжується. Щодо евакуації людей з інших населених пунктів, то, за словами Денисенко, там не зафіксовано подібних інцидентів.

    «Поки що ми бачимо, що в Ірпені ніби все йде нормально. Поки до кінця ми не розуміємо, що в Бучі, Ворзелі. У Сумах ніби зараз евакуація триває», – поінформував Денисенко.

    При цьому він зазначив, що ситуація змінюється щохвилини.

    Також у Нацполіції повідомили, що під час евакуації людей із села Демидів на Київщині загинув поліцейський, старший сержант Олексій Пономаренко. При цьому наголошується, що ще дві людини отримали поранення.

    9 березня загинув поліцейський Київщини старший сержант Олексій Пономаренко
    9 березня загинув поліцейський Київщини старший сержант Олексій Пономаренко

    У поліції також повідомили, що з окупації вдалося вивести 100 мирних жителів, 30 з яких – діти.

    Також нагадаємо, що 9 березня з Енергодару виїхали перші автобуси з евакуйованими.

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    Теги: Росія МВС діти війна обстріл Київщина поліція евакуація Вадим Денисенко
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    Російські терористи відкрили вогонь по людях під час евакуації з Демидова