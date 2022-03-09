Кадирівці обстріляли будинок боксера Усика під Києвом

Дружина Усика шукає сусідів, які вижили після обстрілу

Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина повідомила про обстріл їхнього будинку у Ворзелі на Київщині. Про це вона написала у себе в Instagram.

Катерина Хмелевська опублікувала заклик про допомогу. Вона шукає сусідів, які вижили після обстрілу.

«Якщо хтось відгукнеться з моєю вул. Лесі Українки, де стояв мій будинок. З 4 березня не можу нікому додзвонитися. Дуже переживаю за сусідів. Там було дуже багато людей. Зараз тихо і я переживаю, чи вони живі. Останні повідомлення з фотографіями були страшні. Кадирівці обстріляли всі будинки, у тому числі і мій. Якщо з'явиться інформація – пишіть мені. Я вірю, що вони всі живі», – написала Катерина.

Як відомо, Буча, Ворзель, Ірпінь, Гостомель перебувають у заручниках у російських військ. Там звірствують, зокрема, кадирівці.

Раніше Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що до штурму Києва окупанти планують долучити кадирівців і «вагнерівців».