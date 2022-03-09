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    Кадирівці обстріляли будинок боксера Усика під Києвом

    Будинок Олександра Усика у Ворзелі до обстрілу окупантами - Кадирівці обстріляли будинок боксера Усика під Києвом
    Будинок Олександра Усика у Ворзелі до обстрілу окупантами
    фото: Обозреватель

    Дружина Усика шукає сусідів, які вижили після обстрілу

    Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина повідомила про обстріл їхнього будинку у Ворзелі на Київщині. Про це вона написала у себе в Instagram.

    Катерина Хмелевська опублікувала заклик про допомогу. Вона шукає сусідів, які вижили після обстрілу.

    «Якщо хтось відгукнеться з моєю вул. Лесі Українки, де стояв мій будинок. З 4 березня не можу нікому додзвонитися. Дуже переживаю за сусідів. Там було дуже багато людей. Зараз тихо і я переживаю, чи вони живі. Останні повідомлення з фотографіями були страшні. Кадирівці обстріляли всі будинки, у тому числі і мій. Якщо з'явиться інформація – пишіть мені. Я вірю, що вони всі живі», – написала Катерина.

    Як відомо, Буча, Ворзель, Ірпінь, Гостомель перебувають у заручниках у російських військ. Там звірствують, зокрема, кадирівці.

    Раніше Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що до штурму Києва окупанти планують долучити кадирівців і «вагнерівців».

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    Теги: Росія окупанти війна обстріл Київщина Олександр Усик будинок #stoprussia
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    Кадирівці обстріляли будинок боксера Усика під Києвом