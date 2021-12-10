Ігорю Покладу – 80. Президент присвоїв знаменитому композитору звання Героя України (документ)

Композитор обожнює мультиплікацію – із семи серій мультиків «Про козаків» п’ять зроблені під його музику

Відомий український композитор, автор музики до багатьох фільмів, вистав та пісень Ігор Поклад сьогодні, 10 грудня, святкує 80-річчя. Глава держави Володимир Зеленський на честь ювілею композитора відзначив його найвищим званням Героя України. Відповідний указ був підписаний учора.

За кілька днів до 80-річчя «Главком» опублікував ексклюзивне інтерв'ю композитора та його дружини Світлани: «У моїй шафі – кілометри музики». Композитору Ігорю Покладу – 80

Як нещодавно повідомляв «Главком» відразу три експрезиденти України – Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко – звернулись до нинішнього глави держави з проханням присвоїти звання Героя України видатному композитору, заслуженому діячу мистецтв.

У зверненні вказано, що в Україні немає людини, котра б не чула чи не співала такі відомі твори Ігоря Поклада, як «Кохана», «Чарівна скрипка», «Скрипка грає», «Ой, летіли дикі гуси», «Мамо, вечір догоря». Пісні, створені півстоліття тому, живуть і сьогодні. Той факт, що деякі з них вважаються народними, говорить про якість і актуальність музичного матеріалу.

Також автори документа нагадують, що Ігор Поклад також створив десятки вистав та плідно працював в українському кіно.

Митець народився у 1941 року у Киргизії, куди виїхала його сім’я на початку війни. Та любов сім’ї до України була сильнішою за обставини і як тільки закінчилась війна, вся сім’я Покладів повернулась на історичну Батьківщину. Жили вони в Тернополі, а почався творчий шлях пана Ігоря, як музиканта, з музичної школи, де він закінчив клас фортепіано.

Пізніше музикант вступив на композиторський факультет Київської державної консерваторії, в клас професора Штогаренка. Завдяки здобутим знанням та досвіду, створив ансамбль «Мрія», який досяг нечуваних висот – представляв Україну на музичних конкурсах, став лауреатом Всесоюзного конкурсу артистів естради, виступав на одній сцені з легендарними колективами СРСР.

Талант композитора відзначали в незалежній Україні численними нагородами за вклад в розвиток музичної індустрії, вітчизняний кінематограф та театр.

Відомому митцю до снаги будь-які жанри: і академічна музика, і пісні, і музика до театру та кіно. Але найбільш яскраво він реалізував себе в пісні. Найвідоміші: «Ой летіли дикі гуси», «Чарівна скрипка», «Тиха вода», «Кохана», «Зелен-клен», які сміливо можна назвати народними піснями.

Працюючи разом з відомими театральними режисерами пану Ігорю вдалось написати музику до десятків мюзиклів та оперет. Він працював маестро над постановкою шедеврів відомих українських письменників, так в його доробку є музика до творів «Друге весілля в Малинівці», «Конотопська відьма», «Різдвяна ніч», «Засватана — не вінчана», таких відомих митців як Іван Карпенко-Карий, Микола Гоголь та Григорій Квітка-Основ’яненко.

Він написав чимало музики до кінофільмів, мультфільмів. Композитор обожнює мультиплікацію – із семи серій мультиків «Про козаків» п’ять зроблені під його музику. Найбільшою помилкою пан Ігор вважає відмову від стрічки «В бій йдуть одні старики», який прогримів на всю країну.

Поклад писав пісні на слова Юрія Рибчинського, Дмитра Луценка, Бориса Олійника. Їх виконували Ніна Матвієнко, Назарій Яремчук, Тамара Гвердцителі, Василь Зінкевич.

Серед його нагород – диплом за фільм «Весь світ в очах твоїх» — на Республіканському кінофестивалі у Кременчуці (1978 р.), Шевченківська премія за повнометражні документальні фільми «Командарми індустрії», «Головуючий корпус», «Стратеги науки» (1986 р.), Орден «За заслуги» II ст. «за значний особистий внесок у розвиток вітчизняного музичного мистецтва, багаторічну плідну творчу діяльність та високу професійну майстерність» (2011 р.), спеціальна премія «Людина року 2016» ім. М. Вороніна «За високий стиль життя» (2017).

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