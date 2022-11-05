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У тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи

Альона Боженко
glavcom.ua
У тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи
У Херсоні прогриміли вибухи
фото ілюстративне

Місцеві пабліки повідомляють про серію гучних вибухів у місті

У суботу, 5 листопада, у тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

Зазначимо, що в Херсонській області повітряну тривогу не оголошували.

Наразі немає офіційних коментарів щодо причин вибухів у Херсоні. Місцеві пабліки повідомляють про серію гучних вибухів у місті.

Додамо, вранці 5 листопада майже по всій території України оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, триває 255-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка на Луганщині та Спірне, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Кліщіївка, Озарянівка, Майорськ, Кам’янка, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка Донецької області. 

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