В окупованому Криму приховують смертність від коронавірусу



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Наразі на півострові дуже велика кількість смертей від, так званої негоспітальної пневмонії.

Інформація про коронавірус приховується, що через брак місць в лікарнях, які призначені для лікування хворих з Covid-19, – стверджує Батрак

Інформація про коронавірус в окупованому Криму, що оприлюднює «уряд» півострова, абсолютно не відповідає дійсності, зокрема, цифри про смертність. Про це повідомив кримський активіст Михайло Батрак в програмі «Насправді: Крим».

Активіст вважає, що інформація про коронавірус приховується, що через брак місць в лікарнях, які призначені для лікування цієї хвороби. «В АР діагностувати Covid-19 не хочуть і відправляють людей додому», – стверджує Батрак.

За словами активіста, наразі на півострові дуже велика кількість смертей від, так званої негоспітальної пневмонії.

«Медпрацівники прекрасно розуміють, що у людей, у яких нібито не знайшли коронавірус, насправді був Covid-19 і ніщо інше. Так, минулого тижня тільки в колі моїх знайомих померло три людини. І всі вони були медичними працівниками, і всі померли від двосторонньої пневмонії, і ні у кого не було діагностовано коронавірус», – розповів Батрак.

Він сказав, що на даний момент в Криму не вистачає лікарів, які погодилися б йти працювати в «ковідний» госпіталь, що зараз розгортається для другої хвилі.

«Але дуже велика кількість медичних працівників як раз хворіють і вмирають. Ось про тих трьох людей, про яких я говорив, вони як раз були медичними працівниками. Один з них - це медпрацівник лікарні ім. Сімашко, один - лікар дитячої обласної лікарні, і санітарка з Гвардійської районної лікарні. І ось в таких умовах лікарі не дуже хочуть працювати. Тому вони зараз кидають всі сили, щоб знайти медпрацівників для роботи з хворими на коронавірус», – зазначив активіст в ефірі телеканалу «Дім».

Також активіст поінформував, що найближчим часом до Криму обіцяють привезти російську вакцину від коронавіруса і почати тестування на території півострова.

«І цільову аудиторію для тестування вони вибрали лікарів і вчителів чомусь, я не знаю. Кажуть, що це буде на добровільних засадах, але ми знаємо, як у них все «добровільно», виходить добровільно-примусово», – підкреслив Михайло Батрак в інтерв'ю Дмитру Симанського.

До слова, 15 серпня Росія випустила першу партію власної вакцини від Covid-19.

ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

Німеччина жорстко розкритикувала реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу.

Як повідомлялося, Україна розробляє тест, що дозволить з одного зразка визначати грип чи Covid-19 у людини.

Нагадаємо, в Ізраїлі розробили 10-секундний тест на Covid-19 і незабаром він може з'явиться в Україні.

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