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    Події в Україні

    В окупованому Криму приховують смертність від коронавірусу

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    Наразі на півострові дуже велика кількість смертей від, так званої негоспітальної пневмонії. - В окупованому Криму приховують смертність від коронавірусу
    Наразі на півострові дуже велика кількість смертей від, так званої негоспітальної пневмонії.

    Інформація про коронавірус приховується, що через брак місць в лікарнях, які призначені для лікування хворих з Covid-19, – стверджує Батрак

    Інформація про коронавірус в окупованому Криму, що оприлюднює «уряд» півострова, абсолютно не відповідає дійсності, зокрема, цифри про смертність. Про це повідомив кримський активіст Михайло Батрак в програмі «Насправді: Крим».

    Активіст вважає, що інформація про коронавірус приховується, що через брак місць в лікарнях, які призначені для лікування цієї хвороби. «В АР діагностувати Covid-19 не хочуть і відправляють людей додому», – стверджує Батрак.

    За словами активіста, наразі на півострові дуже велика кількість смертей від, так званої негоспітальної пневмонії.

    «Медпрацівники прекрасно розуміють, що у людей, у яких нібито не знайшли коронавірус, насправді був Covid-19 і ніщо інше. Так, минулого тижня тільки в колі моїх знайомих померло три людини. І всі вони були медичними працівниками, і всі померли від двосторонньої пневмонії, і ні у кого не було діагностовано коронавірус», – розповів Батрак.

    Він сказав, що на даний момент в Криму не вистачає лікарів, які погодилися б йти працювати в «ковідний» госпіталь, що зараз розгортається для другої хвилі.

    «Але дуже велика кількість медичних працівників як раз хворіють і вмирають. Ось про тих трьох людей, про яких я говорив, вони як раз були медичними працівниками. Один з них - це медпрацівник лікарні ім. Сімашко, один - лікар дитячої обласної лікарні, і санітарка з Гвардійської районної лікарні. І ось в таких умовах лікарі не дуже хочуть працювати. Тому вони зараз кидають всі сили, щоб знайти медпрацівників для роботи з хворими на коронавірус», – зазначив активіст в ефірі телеканалу «Дім».

    Також активіст поінформував, що найближчим часом до Криму обіцяють привезти російську вакцину від коронавіруса і почати тестування на території півострова.

    «І цільову аудиторію для тестування вони вибрали лікарів і вчителів чомусь, я не знаю. Кажуть, що це буде на добровільних засадах, але ми знаємо, як у них все «добровільно», виходить добровільно-примусово», –  підкреслив Михайло Батрак в інтерв'ю Дмитру Симанського.

    До слова, 15 серпня Росія випустила першу партію власної вакцини від Covid-19.

    ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

    Німеччина жорстко розкритикувала реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу.

    Як повідомлялося, Україна розробляє тест, що дозволить з одного зразка визначати грип чи Covid-19 у людини.

    Нагадаємо, в Ізраїлі розробили 10-секундний тест на Covid-19 і незабаром він може з'явиться в Україні.

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