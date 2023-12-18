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В Україні мобілізуватимуть жінок? Влада спростувала новий фейк

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
В Україні мобілізуватимуть жінок? Влада спростувала новий фейк
Обов'язковому військовому обліку підлягають жінки з медичною та фармацевтичною освітою
фото: instagram.com/accidental_moon_genious

Нині служба в ЗСУ для жінок – тільки добровільна

Російська пропаганда поширює фейки про те, що найближчим часом в Україні почнуть мобілізувати жінок. Інформацію спростовує Центр протидії дезінформації (ЦПД).

«Наразі обов'язковому військовому обліку підлягають лише жінки з медичною та фармацевтичною освітою. Але облік – це не призов», – пояснюють експерти.

Таким чином, нині служба в ЗСУ для жінок – тільки добровільна. При цьому у Верховній Раді тривають дискусії щодо змін законодавства про мобілізацію, демобілізацію та призов на строкову службу. І під час таких обговорень окремі депутати можуть висловлювати власне бачення та пропозиції, що, як наголошують у ЦПД, нормально для демократичної країни.

«Результатом цих дискусій має стати законопроєкт, у якому будуть враховані інтереси як держави та Збройних сил, так і громадян», – сказано в повідомленні.

Наразі ж про примусову мобілізацію жінок не йдеться.

Нагадаємо,у законопроєкті про рекрутинг і мобілізацію вказані зміни, які вирівнюють чоловіків і жінок щодо військового обліку та служби. Народна депутатка Мар’яна Безугла розповіла, що в штурмовики та інші бойові професії жінки можуть піти виключно добровільно.

До слова, кількість жінок у ЗСУ за два роки повномасштабного вторгнення зросла на 12 тис., зараз проходить службу майже 43 тис. військовослужбовиць. У Міноборони нагадали, що раніше контракт на проходження військової служби укладався жінками віком від 18 до 40 років, але тепер від 18 до 60 років контрактниками можуть стати представники обох статей.

Раніше начальник служби зав’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що військовозобов'язаних жінок можуть мобілізувати до лав ЗСУ лише коли буде потреба. Фітьо додав, що жінки-медики завжди були військовозобов'язаними, тому для них нічого не змінилося. За його словами, майже всі жінки-медики мали свої військово-облікові документи.

Читайте також: Мобілізація жінок: Безугла розповіла, де можуть служити українки
Теги: пропаганда мобілізація жінка дезінформація фейк

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