Міноборони повідомило, скільки жінок служить у лавах ЗСУ
Нині жінка в армії може бути водієм, гранатометником, заступником командира розвідгрупи, командиром БМП
Кількість жінок у Збройних силах України за два роки повномасштабного вторгнення зросла на 12 тис., зараз проходить службу майже 43 тис. військовослужбовиць. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.
У відомстві зазначили, що скасували усі обмеження для доступу військовослужбовиць до усіх посад. Зокрема, як повідомляється, що якщо раніше жінки могли проходити службу на посадах переважно медичних спеціальностей, зв'язківців, бухгалтерів, діловодів і кухарів, то нині – жінка в армії може бути водієм, гранатометником, заступником командира розвідгрупи, командиром БМП, ремонтником, кулеметником, снайпером тощо.
«Раніше контракт на проходження військової служби укладався жінками віком від 18 до 40 років, тоді як у чоловіків такого обмеження не було. Тепер від 18 до 60 років контрактниками можуть стати представники обох статей. Щодо декретної відпустки, то тривалість, визначена в медичному висновку, зараховується до строку вислуги у військовому званні», – заявили в Міноборони.
Також ТЦК попередили, хто з чоловіків може отримати повістку повторно.
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