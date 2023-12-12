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Жінок прирівняють до чоловіків? Безугла зробила заяву щодо змін у військовому обліку та службі

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Жінок прирівняють до чоловіків? Безугла зробила заяву щодо змін у військовому обліку та службі
Безугла розповіла про можливі зміни у відстрочці та звільненні чоловіків та жінок зі служби
фото з відкритих джерел

Жінки можуть піти в штурмовики виключно за власним бажанням 

У законопроєкті про рекрутинг і мобілізацію вказані зміни, які вирівнюють чоловіків і жінок щодо військового обліку та служби. Про це заявила народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла.

Депутатка зазначила, що визначати особливості нададуть право Міністерству оборони, а також додала, що отримує багато запитань з приводу можливих змін.

Жінок прирівняють до чоловіків? Безугла зробила заяву щодо змін у військовому обліку та службі фото 1

«Жінки ж мов «інакші» і не можна їх порівнювати! От хай чоловіки навчаться народжувати, тоді подивимось! І взагалі, це про право на життя! Шановні, а права чоловіків і цінність життя якась інша? У жінок залишиться унікальна відстрочка і право на звільнення – вагітність. Якщо вагітна – не мають право мобілізувати/можеш звільнитися. Але в той же час, декретну відпустку як право на відстрочку/звільнення плануємо надати як дружині, так і чоловіку на вибір», – йдеться у повідомленні нардепки.

Безугла розповіла, що в штурмовики та інші бойові професії жінки можуть піти виключно добровільно. Народна депутатка додала, що один з подружжя військовослужбовців, у яких є 1-2 дитини, матиме право на відстрочку або звільнення, а якщо дітей троє і більше, то обоє. За словами нардепки, в проєкті вказано, що якщо у чоловіка, який служить, народжується третя дитина, він отримує право на звільнення.

До слова, кількість жінок у Збройних силах України за два роки повномасштабного вторгнення зросла на 12 тис., зараз проходить службу майже 43 тис. військовослужбовиць. В Міноборони нагадали, що раніше контракт на проходження військової служби укладався жінками віком від 18 до 40 років, але тепер від 18 до 60 років контрактниками можуть стати представники обох статей.

Раніше начальник служби зав’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що військовозобов'язаних жінок можуть мобілізувати до лав ЗСУ лише коли буде потреба. Фітьо додав, що жінки-медики завжди були військовозобов'язаними, тому для них нічого не змінилося. За його словами, майже всі жінки-медики мали свої військово-облікові документи.

Нагадаємо, Міноборони внесло зміни до Розкладу хвороб, за яким військово-лікарські комісії (ВЛК) оцінюють придатність до служби та впорядкувало її проходження обмежено придатним. Відтепер обмежено придатні за «спірними статтями» будуть повністю придатними до служби у ЗСУ – це стосується чоловіків із вірусними гепатитами, ВІЛ та хворобами психіки.

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Теги: Мар’яна Безугла звільнення вагітність дитина чоловік жінка

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