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Мобілізація жінок: Безугла розповіла, де можуть служити українки

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Мобілізація жінок: Безугла розповіла, де можуть служити українки
У мирний час жінки приймаються на військову службу тільки в добровільному порядку
фото: olenazelenska.official/Facebook

Нардепка розповіла, в які підрозділи можуть мобілізувати українок 

У законопроєкті про мобілізацію передбачений призов жінок на службу не тільки до ЗСУ, а й оборонних підприємств. Про це заявила народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла.

За словами депутатки, згідно положень документа, жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком братимуться на військовий облік військовозобов’язаних в порядку встановленому Міноборони України.

Мобілізація жінок: Безугла розповіла, де можуть служити українки фото 1

«Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. Під час дії воєнного стану жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу до частин (підрозділів) забезпечення або прийняті в добровільному порядку (за контрактом) на військову службу до бойових частин (підрозділів)», – розповіла нардепка про зміни, які планується запровадити.

Безугла додала, що у мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом). Вона також висловилася про те, що Генштаб ЗСУ виступає проти мобілізації жінок до армії.

«ГШ ЗСУ проти військового обліку жінок, бо негатів. А грести всіх підряд чоловіків, хворих, майже літнього віку в ТЦК СП – позитив? А вбивати штурмом посадок для галочки – позитив? А відмовлятися від будь-яких варіантів демобілізації і ротацій – позитив?», – йдеться у повідомленні депутатки.

Мобілізація жінок: Безугла розповіла, де можуть служити українки фото 2

Мар’яна Безугла зазначила, що запровадження військового обліку жінок та мобілізації на небойові посади, на її думку, дозволить «відкрити кордони для обох статей».

Нагадаємо,у законопроєкті про рекрутинг і мобілізацію вказані зміни, які вирівнюють чоловіків і жінок щодо військового обліку та служби. Про це заявила народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла. Вона розповіла, що в штурмовики та інші бойові професії жінки можуть піти виключно добровільно.

До слова, кількість жінок у Збройних силах України за два роки повномасштабного вторгнення зросла на 12 тис., зараз проходить службу майже 43 тис. військовослужбовиць. В Міноборони нагадали, що раніше контракт на проходження військової служби укладався жінками віком від 18 до 40 років, але тепер від 18 до 60 років контрактниками можуть стати представники обох статей.

Раніше начальник служби зав’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що військовозобов'язаних жінок можуть мобілізувати до лав ЗСУ лише коли буде потреба. Фітьо додав, що жінки-медики завжди були військовозобов'язаними, тому для них нічого не змінилося. За його словами, майже всі жінки-медики мали свої військово-облікові документи.

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Теги: ЗСУ Міноборони Генштаб мобілізація жінка Мар’яна Безугла

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