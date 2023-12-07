Головна Думки вголос Марина Данилюк-Ярмолаєва
search button user button menu button
Марина Данилюк-Ярмолаєва Журналістка

«Слово пацана». Чому українські діти підсіли на російський серіал?

glavcom.ua
Один із героїв дуже нагадує юного Путіна. Це неспроста, це хитра прошивка про ідеалів і кумирів
скріншот з відео

РФ передає у спадок свою людоїдську ідеологію для тих, хто народився на початку десятих

Заради антропологічної мети глянула нову ворожу кіноагітку «Слово пацана». Як медійнику і спеціалісту з PR мені варто знати про нові заготовки окупанта, які торкатимуться нас.

Одразу можу сказати, що там все серйозніше за просто кіно про криміналітет. Але все по порядку.

Кіно про криміналітет, «мокруху», серійні убивства і маргіналів було, є і буде. Але далеко не всі вони стають причиною чийогось вибору стати бандитом.

Коли мені було 13 років вийшов запоребрикіський серіал «Бригада». Він був дуже популярний. І половина класу за шафами географічного класу місяць гралась у «Пчелу», «Космоса», «Сашу Бєлого» і Олєньку. Погрались і перестали – із близько 200 випускників моєї паралелі школи – лише двоє стали потужними зеками. Бо ще до виходу серіалу знущались над котами і грабували магазини.

Далі було нашестя «Бумера». Кіна про кримінальні розбірки в єб*нях запоребрика. Де головну роль виконував зятьок Невзорова, мощний путініст, який схвалює війну РФ з нами. Тут наслідки культурної агресивної експансії були серйозніші – попискування саундтреку із «Бумера» ще донедавна було на мобілах таксьорів і воділ міжміських маршруток. Ознака крутого мужика! Насправді культурний солітер.

Була «Няня», про баришню з купою родичів із Маріуполя, які тільки і чекають як сісти на шию елітному московському продюсеру. Тут лиха було зроблено чимало, бо прописувались поведінкові коди для дівчат. Половина героїнь програми Каті Осадчої біли тими «нянями Віками».

Ще більше лиха наробили серіали «Кадетство», «Солдаты» і «Ранетки», які затягнули в спільний культурний низку наших підлітків. І заодно подарували впізнаваність низці лютих українофобів а-ля Боря Корчевніков. Багато чого з цього та подібного лайна продюсував наш рідний Олександр Роднянський.

Що ж не так із «Словом пацана»?

Це агітка спрямована на тих, хто уже не розуміє, про що «Брат» і «Брат-2».

Хто ще навіть в якості сперматозоїда не був в часи «Бригади».

РФ передає у спадок свою людоїдську ідеологію для тих, хто народився на початку десятих. І вкладає молодняку в голову – до біса те навчання, до біса той спорт, до біса те сольфеджіо. Нафіга тобі те скушне ІТ? Іди і стань бандитом. Завали когось на зупинці. А щоб все було найс – закрути роман чи схему з правоохоронними органами.

Один із героїв дуже нагадує юного Путіна. Це неспроста, це хитра прошивка про ідеалів і кумирів.

Самий крутий герой – це бувалий ваєнний, який повертається із Афганістану у виконанні Івана Янковського. Як кажуть баби із окупантського тіктоку «краш всех дєвочек постарше». Вова – це пряма алюзія на загарбника, який повертається із вайни на Українє. Із того самого СВО. Так РФ посилає сигнали молодняку – іди на війну і всі дівчата будуть твої. Хитро, грамотно, небезпечно.

Нєкій мужчина в формі агітує іншого героя вступати в Суворовське. З текстом «мы же пацифисты, но надо быть готовым к войне». Це вудка загарбницьких війн для тих, у кого ще вуса не ростуть.

Кліпові нарізки із популярного музла а-ля «Сєдая ночь». Це щоб молодняк не слухав Джоджу Кет, Дуа Ліпу, Гаррі Стайлза. А гоцав на тусах під «своё, настоящее». Як батьки на п’яних корпоративах.

Тому цей серіал небезпечний подвійно.

Перше, це мобілізація юних поколінь РФ на нові війни.

Друге – це затягування наших малолітніх довбодятлів знову в спільний культурний простір із окупантом.

Чому так відбувається?

Давайте скажемо чесно, батьки нинішніх 14-літніх ще донедавна співали з дітьми «Алкоголічку» і Басту вдома. Матері дивились серіали «Измена», «Содержанки» і «Ольгу». Батя міг спокійно потягувати пиво під сєріал про настоящих мужчин із ОМОНа чи щось із хлєбалом Пореченкова…

Пошукати щось ретельно на Netflix та інших платформах – лінь або шкода грошей.

А головне, дуже мало запиту на нормальні серіали зняті на наші гроші удома. Бо я пам’ятаю, як перед повномасштабним вторгненням у нас лідером рейтингу були «Свати-7» без дубляжу. Бо з дубляжем вся дурь цього кінопродукту очевидна.

І власне, коли виникла ідея Горбунова зняти кіно про уклоністів на фермі Поворознюка – довелось вмикати режим алабая. Бо це була люта неповага самих до себе.

Чи могли би ми зняти гарне кіно про наші банди 90-х? Легко, було би бажання.

Короче, займіть своїх дітей цікавими речима, діалогами про серйозні речі. І перестаньте самі подавати поганий приклад. Плюс – краще підсуньте серіали про західні банди. Подивіться разом «Наркос», «Підпільну імперію», фільми братів Коенів, польський «Еcкорт». Інакше бейбік найде сам лайно, поки ви будете його охороняти від реального світу.

Читайте також: Парадокс часів війни. Українські підлітки «підсіли» на російський серіал
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія пропаганда серіал

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Оскільки війна новопосталої національної держави проти реваншистської імперії є безпосереднім наслідком світової війни, Перша світова для України досі вповні не завершилася
В Україні досі триває Перша світова війна
14 листопада, 10:20
«Ситуація складна, і колективний Захід мусить нарешті прокинутися»
Україні навʼязують нову гру. Вона призведе до поразки
2 грудня, 06:07
Українські захисники завдають потужних ударів по окупантах
Окупанти намагаються просуватися на шести напрямках – Генштаб
10 листопада, 07:17
За словами представника розвідки, усе навчання доводять до окупантів у добровільному режимі
Розвідка пояснила, як Україна перевиховує російських військовополонених
23 листопада, 22:07
НАЗК внесло до списку спонсорів війни бельгійську газову компанію
НАЗК внесло до списку спонсорів війни бельгійську газову компанію
30 листопада, 13:10
Прем'єр-міністр Фінляндії виступив за подальше обмеження в'їзду росіян до країни
Фінський прем'єр пояснив, чому боїться росіян на велосипедах
15 листопада, 09:26
Росія заявляє, що Україна реактивними снарядами обстріляла Суджанський район
У Курській області РФ зникло світло через обстріли
16 листопада, 07:54
Зрадників будуть навчати працювати в «одній вертикалі» Кремля
Росія звозить колаборантів із окупованих територій на навчання до РФ
28 листопада, 07:06
Михайло Касьянов: «Я хочу вірити в те, що Україна доб'ється своєї перемоги»
Експрем'єр Росії спрогнозував, коли в Україні закінчиться війна
28 листопада, 20:07

Марина Данилюк-Ярмолаєва

«Слово пацана». Чому українські діти підсіли на російський серіал?
«Слово пацана». Чому українські діти підсіли на російський серіал?
Чому важливо випускати депутатів від опозиції за кордон
Чому важливо випускати депутатів від опозиції за кордон
Чому наше телебачення толерує меншовартість?
Чому наше телебачення толерує меншовартість?
Воїни рано чи пізно повернуться додому. Чи будуть якісні зміни у тилу?
Воїни рано чи пізно повернуться додому. Чи будуть якісні зміни у тилу?
Перейменування Червонограда. Це не перший подібний скандал
Перейменування Червонограда. Це не перший подібний скандал
Чи варто видаляти Telegram?
Чи варто видаляти Telegram?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Німецький депутат пропонує відсилати українських біженців на війну
40K
Один із лідерів української діаспори у РФ пояснив, кому Кремль тепер дозволяє говорити українською
38K
В останньому дописі у соцмережі Кива згадував про смерть
33K
Як було ліквідовано Киву. Усі деталі (фото)
25K
Афера під Києвом. Батюшка Московського партіархату відібрав храм у громади села
20K
Ірландія в оригінальний спосіб вирішила проблему із житлом для біженців

Новини

Третину добових штурмів окупанти зосередили на Авдіївці – Генштаб
Сьогодні, 07:54
Сніг та дощі: прогноз погоди на 7 грудня
Сьогодні, 06:30
7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Асоціація оборонних підприємств виділила 10 стипендій для підтримки студентів НАУ
Вчора, 14:57
Стало відомо, де перебуває Порошенко, якого не випустили до США (фото)
Вчора, 10:43
Кількість ворожих штурмів зросла: Генштаб назвав найгарячіші райони
Вчора, 07:22

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua