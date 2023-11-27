ЗСУ повідомили, коли призиватимуть жінок на службу

Всі військовозобов'язані жінки мають пройти медогляд та стати на облік у ТЦК

Військовозобов'язаних жінок можуть мобілізувати до лав ЗСУ лише коли буде потреба. Про це в інтерв’ю «НВ» повідомив начальник служби зав’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

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«Мобілізації жінок наразі немає. Тут лише добровольці. Нещодавно був великий вкид інформаційний із боку російської пропаганди про те, що жінок, які мають медичну освіту, мобілізовуватимуть. А йшлося лише про те, що вони мають стати на військовий облік, ті, хто цього ще не зробив», – зазначив військовий.

Фітьо додав, що жінки-медики завжди були військовозобов'язаними, тому для них нічого не змінилося. За його словами, майже всі жінки-медики мали свої військово-облікові документи.

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Начальник служби зав’язків наголосив, що військовозобов'язані жінки телефонують до свого ТЦК, приносять відповідний пакет документів, проходять медогляд, отримують свій військово-обліковий документ. Проте таких жінок можуть мобілізувати в разі потреби.

«Якщо буде потреба, їх можуть залучити за мобілізацією. Але – я наголошую – це лише коли буде потреба. Наразі була потреба виконати норму закону, і щоб розуміти, який реальний резерв таких професій саме серед жінок», – додав Володимир Фітьо.

За його словами, жінки продовжують займатися своїми справами після проходження комісії та отримання документів, якщо немає потреби призивати їх до лав ЗСУ.

Нагадаємо, речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін розповів, що постановка жінок на військовий облік не має нічого спільного з мобілізацією, оскільки вона визначена ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» ще з 1992 року.

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До слова, кількість жінок у Збройних силах України за два роки повномасштабного вторгнення зросла на 12 тис., зараз проходить службу майже 43 тис. військовослужбовиць.