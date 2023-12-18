Залужний розповів, як треба змінювати мобілізацію

Головнокомандувач: «Мобілізацію треба повернути ті рамки, які працювали раніше»

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що оцінювати рекрутинг зарано. Але вважає, що мобілізацію треба повернути ті рамки, які працювали раніше. Про це він розповів журналістам.

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«Рекрутинг оцінювати трошки зарано, а що стосується питань мобілізації, її не те що треба підсилювати, а повернути ті рамки, які працювали раніше. Тому, що зараз це проблема тих хлопців, які воюють на передньому краї, їх має хтось замінювати, їм має хтось допомагати», – сказав він.

Головнокомандувач додав, що іноді вони залишаються сам на сам, а це зовсім неправильно.

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«Просто треба повернути на ті рамки, на яких вони були, на яких вони працювали раніше», – додав він.

На уточнююче питання, чи звільнення обласних воєнкомів сильно вплинуло на ефективність мобілізації, він відповів так: «Це були професіонали, вони знали як це робити, а їх немає зараз».

Нагадаємо, у законопроєкті про рекрутинг і мобілізацію вказані зміни, які вирівнюють чоловіків і жінок щодо військового обліку та служби. Про це заявила народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла. Вона розповіла, що в штурмовики та інші бойові професії жінки можуть піти виключно добровільно. Народна депутатка додала, що один з подружжя військовослужбовців, у яких є 1-2 дитини, матиме право на відстрочку або звільнення, а якщо дітей троє і більше, то обоє.

Крім того, Міноборони внесло зміни до Розкладу хвороб, за яким військово-лікарські комісії (ВЛК) оцінюють придатність до служби та впорядкувало її проходження обмежено придатним. Відтепер обмежено придатні за «спірними статтями» будуть повністю придатними до служби у ЗСУ – це стосується чоловіків із вірусними гепатитами, ВІЛ та хворобами психіки.