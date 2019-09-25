Омельченко побачив, як «Слуга народу» в Києві хоче посилити президентську вертикаль влади



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Олександр Омельченко очолюва столицю сім років: з 1999 до 2006 Фото: dt.ua

За словами Олександра Омельченка, згідно з новим законопроєктом про столицю, функції, які забрали у прокуратури повертаються через КМДА до президентської вертикалі

Багаторічний міський голова (1999 - 2006) Києва Олександр Омельченко розказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому», як «Слуга народу» в Києві хоче посилити президентську вертикаль влади.

Омельченко також розповів, чи бачить у новому законопроєкті про столицю обрізання повноважень міського голови Києва.

За його словам, міська рада, міський голова створюють свій власний виконавчий комітет. А оця влада, яку вони пропонують, так звана Київська міська державна адміністрація, має виконувати контролюючі і координуючі функції.

«Координатор яких справ? Справ всіх підприємств на території Києва. Для комунальних, для громади Києва, міністерств, відомств і так далі… Коли була реорганізація прокуратури України, із прокуратури зняли права нагляду, яке отримав Мін'юст. У Києві є управління Мін'юсту. Всі розпорядження і рішення сесійні (рішення, ухвалені на сесіях Київради) реєструються в управлінні Мін’юсту. Якщо вони не відповідають законам і Конституції, в судовому порядку вони повинні або ліквідуватися, або підтверджуватися. Тому всіх лякає, це наче у нас друга влада (мова про нинішні функції КМДА). Але та друга влада (КМДА у проєкті нового закону Про столицю) виконавчих прав не має! Вона тільки координатор і контролер, має право накладати вето, якщо прийняті рішення місцевими органами самоврядування Києва і районів не відповідають законодавству. Тобто виходить дві контролюючі структури у Києві – Мін’юст і КМДА з його головою, який призначається по представленню Кабміну президентом», - сказав ексочільник Києва.

Омельченко пояснив, що функції, які забрали у прокуратури повертаються через КМДА до президентської вертикалі.

Колишній мер Києва нагадав про рішення Конституційного суду від 2003 року, який визначив, що главою КМДА може бути призначений винятково обраний народом міський голова. Однак в інтерв’ю «Главкому» Дмитро Гурін розповів про нове подання до Конституційного суду. На його думку, тепер суд може ухвалити інакше рішення, адже зміняться обставини в разі ухвалення абсолютно нового закону Про столицю.

Відповідаючи на питання, чи має Гурін рацію, Омельченко зазначив: «Це так, за умови, якщо в ухваленому законі не буде протиріч з Конституцією. А в цьому, що презентували у цю суботу, є протиріччя і вони це визнали».

Омельченко зазначив, що коли вказав Дмитру Гуріну на невідповідність нового законопроєкту Конституції, той відповів, що «будемо раді прибрати цю невідповідність».

«Коли я про це ж сказав Олександру Ткаченку, то він сказав, що це, мовляв, тільки перше читання буде і що будемо обговорювати його ще в комітетах Верховної Ради, будуть альтернативні», - додав колишній міський голова.

Нагадаємо, у Верховну Раду внесли законопроєкт «Про столицю України - місто-герой Київ», який передбачає позачергові вибори мера Києва та Київської міської ради 8 грудня 2019 року.

Крім того, депутат від «Слуги народу» і колишній гендиректор медіахолдигу «1+1 медіа» Олександр Ткаченко просить прем’єра ініціювати аудит діяльності Кличка і КМДА.

Як повідомлялось, 4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу президента.

Напередодні, 23 вересня, з подачі київського міського голови у Верховній Раді зареєстрований альтернативний законопроєкт про столицю.