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В Україні прохолодно і переважно без дощів: погода на 10 жовтня 2026 року

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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В Україні прохолодно і переважно без дощів: погода на 10 жовтня 2026 року
Субота обіцяє бути сухою перед дощовим початком тижня
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють 17–19° тепла

У суботу, 10 жовтня, в Україні переважно без опадів і з помірним теплом – лише на сході та північному сході вночі й вдень місцями дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні хмарність мінлива, опадів переважно не прогнозується – лише у північно-східній частині та на Дніпропетровщині вночі помірні дощі, у східних областях вдень невеликі дощі. Вночі та вранці у південно-східній частині місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі 4–9° (у Карпатах 1–6°), на півдні та південному сході 10–15°; вдень 14–19°, у південній частині до 23°.

В Україні прохолодно і переважно без дощів: погода на 10 жовтня 2026 року фото 1

Пожежна небезпека

10 жовтня надзвичайний рівень пожежної небезпеки зберігається у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Синоптики застерігають від відкритого вогню в екосистемах.

В Україні прохолодно і переважно без дощів: погода на 10 жовтня 2026 року фото 2

У суботу, 10 жовтня, у Києві хмарність мінлива, без опадів – столиця проведе вихідний у сухій погоді. Вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура по Київській області вночі 4–9°, вдень 14–19°; у Києві вночі 7–9°, вдень 17–19°.

Погода на вихідні (10–12 жовтня)

Сьогодні сухо, лише на сході та північному сході місцями дощі. Вже 11–12 жовтня по більшій частині України, крім східних та південних областей, пройдуть помірні, місцями значні дощі. Температура вночі 6–13°, вдень 18–24°; у західних, а в понеділок і в північних та Вінницькій областях прохолодніше – 11–17°.

Нагадаємо, вчора холодний атмосферний фронт приніс дощі на захід та північ України – тепле «бабине літо» відступило. Детальніше про погоду на найближчі дні – у прогнозі на 5–11 жовтня 2026 року.

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Теги: вихідні прогноз погоди Укргідрометцентр пожежна небезпека вітер столиця погода

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