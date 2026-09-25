Атака на «Парковий»: відомий конгрес-центр у Києві зупинив роботу після удару

«Парковий» є одним з найпопулярніших майданчиків для важливих подій, починаючи від конференцій міжнародних компаній і закінчуючи засіданнями ООН

Конгресно-виставковий центр «Парковий» у Києві зазнав пошкоджень через чергову ворожу атаку. У зв'язку з цим комплекс тимчасово призупиняє свою діяльність. Про це повідомляє пресслужба КВЦ «Парковий», інформує «Главком».

Оцінка масштабів руйнувань триває

«Через дії ворога ми зіткнулися з форс-мажорною ситуацією, унаслідок якої будівля КВЦ «Парковий» зазнала пошкоджень. Комплекс тимчасово призупиняє роботу», – йдеться в офіційній заяві закладу.

У пресслужбі наголосили, що завдяки швидкій реакції та злагодженим діям державних органів і екстрених служб евакуацію з будівлі провели оперативно – серед людей ніхто не постраждав.

Наразі на об'єкті триває фахова експертна оцінка масштабів руйнувань та пошкоджень.

«З усіма організаторами, партнерами та клієнтами зв’яжемося окремо. Триматимемо вас у курсі та повідомимо, коли відновимо роботу у штатному режимі. Щиро цінуємо кожного, хто зараз поруч», – додали в КВЦ «Парковий», висловивши вдячність івент-спільноті та всім за підтримку.

Що відомо про КВЦ «Парковий»

Конгресно-виставковий комплекс «Парковий» у Києві, відомий також як вертолітний майданчик екс-президента Віктора Януковича, почали зводити у 2010 році. За попереднім проектом, від нього мали прокласти ще прямий шлях до резиденції у Межигір’ї, але цього не сталося.

Будівля стала об’єктом скандалів і судових позовів, і лише в жовтні 2018 року змогли добитися її переведення на баланс комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху» в Києві.

Зараз будівля стає одним з найпопулярніших майданчиків для важливих подій, починаючи від конференцій міжнародних компаній і закінчуючи засіданнями ООН.

Загалом КВЦ «Парковий» складають:

кілька конференц-залів;

бар;

ресторан з терасою, що виходить на Дніпро;

офісний центр;

вертодром «Дніпро 1», що зараз теж перекваліфікувався на концертний майданчик.

На локації відбувалися презентації Lexus, BMW, Range Rover, Porsche, Volvo, Audi. Тут часто проводяться заходи зі сфери моди, гастрономії, інновацій, спортивні події. У виставковому центрі проходив благодійний захід від UNIСEF та засідання представників ООН.

А в 2017 році «Парковий» обрали офіційною локацією конкурсу Євробачення.

Лише 27 серпня у «Парковому» відбулася церемонія відкриття Одеського міжнародного кінофестивалю, а 4 вересня – урочисте закриття та вручення «Золотих Дюків».

Одеський кінофестиваль у КВЦ «Парковий» фото: Parkovy/Facebook

Гості фестивалю на терасі КВЦ «Парковий» фото: Parkovy

17 серпня Parkovy приймав Women’s Health Forum – масштабну подію, присвячену фізичному та емоційному добробуту жінок.

Women’s Health Forum у КВЦ «Парковий» фото: Parkovy

Нагадаємо, у ніч на 25 вересня в Києві пролунали вибухи. За даними Повітряних сил ЗСУ, у напрямку столиці рухалися російські реактивні безпілотники, маршрути яких пролягали зокрема через Вишгород, Бровари, Коцюбинське та інші населені пункти Київської області. За даними КМВА, у Соломʼянському районі Києва сталося падіння БпЛА на нежитлову будівлю та на 25-поверховий житловий будинок.

Вже зранку 25 вересня російські окупанти знову атакували Київ безпілотниками. У Печерському районі столиці зафіксовано влучання ворожого БпЛА у багатоповерхівку на рівні 7–10 поверхів.