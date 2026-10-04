Прогноз погоди на тиждень 5 – 11 жовтня 2026 року

Бабине літо ще потішить, але наприкінці тижня прийдуть дощі

Початок другого тижня жовтня в Україні буде теплим і переважно сухим. У понеділок та вівторок температура вдень становитиме близько +16°..+23°, а в середині тижня повітря прогріється ще сильніше – місцями до +25°..+26°. Однак із 9 жовтня погода почне змінюватися: атмосферний фронт принесе дощі спочатку на захід, а опісля – у північні, центральні та північно-східні області. 10 жовтня стане помітно прохолодніше, а температура на заході почне знижуватися ще раніше. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

5 жовтня

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: вночі +9°..+11°, вдень +14°..+16°. Місцями невеликий дощ.

На півдні: вночі +9°..+14°, вдень +19°..+23°. Переважно сухо.

На заході: вночі +7°..+11°, вдень +16°..+21°. Без істотних опадів.

На сході: вночі +7°..+10°, вдень +16°..+19°. Переважно сухо.

У центрі: вночі +7°..+11°, вдень +16°..+19°. Місцями короткочасний дощ.

У Києві: вночі +9°..+11°, вдень +15°..+17°. Хмарно, можливий дощ.

6 жовтня

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: вночі +7°..+11°, вдень +16°..+20°. Без істотних опадів.

На півдні: вночі +10°..+14°, вдень +19°..+23°. Сухо.

На заході: вночі +7°..+11°, вдень +17°..+21°. Переважно сонячно.

На сході: вночі +7°..+11°, вдень +16°..+20°. Без опадів.

У центрі: вночі +7°..+11°, вдень +17°..+21°. Переважно сухо.

У Києві: вночі близько +9°..+11°, вдень +17°..+20°. Без істотних опадів.

7 жовтня

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: вночі +7°..+11°, вдень +20°..+23°. Без опадів.

На півдні: вночі +11°..+15°, вдень +22°..+25°. Сухо та тепло.

На заході: вночі +7°..+12°, вдень +20°..+24°. Можливий ранковий туман.

На сході: вночі +7°..+12°, вдень +20°..+24°. Без опадів.

У центрі: вночі +8°..+13°, вдень +21°..+25°. Переважно сонячно.

У Києві: вночі близько +10°..+12°, вдень +21°..+23°. Сухо.

8 жовтня

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: вночі +8°..+13°, вдень +20°..+24°. Без істотних опадів.

На півдні: вночі +11°..+14°, вдень +22°..+26°. Сухо.

На заході: вночі +8°..+13°, вдень +20°..+24°. Переважно сухо.

На сході: вночі +8°..+13°, вдень +20°..+24°. Без опадів.

У центрі: вночі +9°..+14°, вдень +21°..+25°. Переважно сонячно.

У Києві: вночі близько +11°..+13°, вдень +21°..+24°. Без істотних опадів.

9 жовтня

П’ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: вночі +8°..+13°, вдень +12°..+17°. Дощі.

На півдні: вночі +10°..+14°, вдень +19°..+23°. Переважно сухо.

На заході: вночі +8°..+13°, вдень +12°..+17°. Дощі, місцями сильний вітер.

На сході: вночі +9°..+14°, вдень +18°..+23°. Переважно сухо.

У центрі: вночі +9°..+14°, вдень +16°..+21°. Місцями дощ.

У Києві: вночі близько +10°..+13°, вдень +15°..+17°. Дощ.

10 жовтня

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: вночі +2°..+6°, вдень +12°..+15°. Без істотних опадів.

На півдні: вночі +5°..+9°, вдень +15°..+18°. Переважно сухо.

На заході: вночі +2°..+6°, вдень +10°..+14°. Прохолодно, без істотних опадів.

На сході: вночі +4°..+8°, можливий невеликий дощ, вдень +13°..+17°.

У центрі: вночі +3°..+7°, вдень +12°..+16°. Переважно сухо.

У Києві: вночі близько +4°..+6°, вдень +13°..+15°. Без істотних опадів.

11 жовтня

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: вночі +6°..+10°, вдень +15°..+18°. Переважно сухо.

На півдні: вночі +9°..+13°, вдень +18°..+20°. Без істотних опадів.

На заході: вночі +6°..+10°, вдень +15°..+19°. Місцями невеликий дощ.

На сході: вночі +7°..+11°, вдень +16°..+20°. Переважно сухо.

У центрі: вночі +7°..+11°, вдень +16°..+19°. Без істотних опадів.

У Києві: вночі близько +8°..+10°, вдень +16°..+18°. Переважно сухо.

Раніше повідомлялося, що вересень у Києві виявився теплішим за кліматичну норму на 1,4°C, а кількість опадів за місяць становила 148% від норми.

Нагадаємо, нинішня осінь в Україні може стати особливою: на погоду потужно впливатиме Ель-Ніньйо. Це масштабний кліматичний феномен, який полягає в різкому та тривалому підвищенні температури поверхні води у тропічній зоні Тихого океану. Цей процес має планетарне значення. Більшість кліматологів вважають, що у поточному році Тихий океан перепише сценарій української осені: тепло може затриматися аж до листопада, подарувавши затяжне «бабине літо».