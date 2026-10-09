Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Прогноз магнітних бур на 9-10 жовтня: якою буде сонячна активність

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Прогноз магнітних бур на 9-10 жовтня: якою буде сонячна активність
Активність Сонця з 9 по 10 жовтня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес

«Главком» підготував для вас прогноз магнітних бур на наступні два дні, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.

9 жовтня

У п’ятницю, 9 жовтня, очікується сонячна активність з К-індексом 5,7 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям, здатним впливати на здоров’я та самопочуття людини.

10 жовтня

У суботу, 10 жовтня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

❗️ Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами, вся актуальна інформація на сьогодні нижче:

Що таке магнітна буря

Магнітна буря – явище, викликане регулярними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються у різних напрямках, у тому числі до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку науковці називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Для розрізнення магнітних бурів використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси. Коливання в частинах від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для жителів Землі. Будь-які магнітні бурі, які перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня, які найбільше можуть вплинути на життя людини та призвести до зниження загального самопочуття. Крім того, під час магнітних бур високого рівня, такі джерела зв'язку, як вежі стільникового зв'язку, супутники, радіочастоти та GPRS, можуть зазнати збоїв у роботі. Під час магнітних бур, які досягають К-індексу 7 або 8, можна спостерігати полярні сяйва.

Як магнітні бурі впливають на людей?

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес. Не існує спеціальних ліків від магнітних бур, але долаючи симптоми за допомогою звичайних ліків, ви зможете полегшити свій стан.

Як допомогти організму під час магнітних бур?

  • Дотримуватися режиму дня і харчування – повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу.
  • Виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави.
  • Пити трав’яні чаї та багато води.
  • Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, по можливості – вибратися за місто. Але уникати прямого попадання сонячних променів.
  • Невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості.
  • Уникати конфліктів, стресових ситуацій.
  • Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.
  • Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися – ванна.

Читайте також:

Теги: самопочуття магнітна буря стрес здоров'я Сонце Планета Земля

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сі Цзіньпін присів під час промови Трампа
П’ять годин на відпочинок і окрема кімната в Білому домі: WSJ помітив незвичні деталі візиту Сі до США
3 жовтня, 16:38
Активність Сонця з 3 по 4 жовтня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 3-4 жовтня: якою буде сонячна активність
3 жовтня, 05:00
Екстрені служби працюють на місцях ворожих ударів
Дрон влучив в офісну будівлю у Шевченківському районі Києва
26 вересня, 20:27
Астрологічний прогноз на 25 вересня 2026 року
Левам – час діяти, Скорпіонам – довіритися почуттям: найавторитетніший гороскоп на 25 вересня 2026 року
24 вересня, 15:00
Дональд Трамп вбрався у зимовий одяг, коли на вулиці температура сягала +18 °C
У пальто та рукавичках в +18. Трамп занепокоїв мережу незвичним виглядом (фото)
24 вересня, 12:04
Джамал Мусіала зіштовхнувся з абсансами
Лідер «Баварії» усунув неспортивну проблему зі здоров'ям – ЗМІ
23 вересня, 20:48
100-річний чоловік називає одним із секретів свого довголіття щоденну молитву
100-річний мешканець Рівненщини розкрив рецепт свого довголіття
17 вересня, 18:23
Команда лікарні ухвалила рішення йти на надскладне втручання
У Вінниці хірурги врятували пацієнта з важким онкозахворюванням
17 вересня, 10:57
Активність Сонця з 13 по 14 вересня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 13-14 вересня: якою буде сонячна активність
13 вересня, 05:00

Здоров'я

Прогноз магнітних бур на 9-10 жовтня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 9-10 жовтня: якою буде сонячна активність
У столиці обговорили проблеми Програми медгарантій
У столиці обговорили проблеми Програми медгарантій
Прогноз магнітних бур на 7-8 жовтня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 7-8 жовтня: якою буде сонячна активність
Підозра на чуму у РФ. Центр громадського здоров'я оцінив ризик для України
Підозра на чуму у РФ. Центр громадського здоров'я оцінив ризик для України
МОЗ відповів, чи загрожує Україні дефіцит ліків
МОЗ відповів, чи загрожує Україні дефіцит ліків
Прогноз магнітних бур на 5-6 жовтня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 5-6 жовтня: якою буде сонячна активність

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 жовтня 2026
103K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
98K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
77K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
6 жовтня, 17:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua