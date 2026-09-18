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В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
В Україні мінлива хмарність, очікуються дощі
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють 21°-23° тепла

Сьогодні, 18 вересня, в Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У більшості західних, вночі і у північних областях місцями короткочасний дощ, на решті території без опадів. У західних та Житомирській областях вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, на сході країни 7-12°, вдень 20-25°, у західних областях місцями 17-19°.

Прогноз погоди на 18 вересня
Прогноз погоди на 18 вересня
Укргідрометцентр

У п'ятницю, 18 вересня, у Києві мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ , вдень без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вночі 10-15°, вдень 20-25°, у Києві вночі 13-15°, вдень 21-23°.

Як повідомлялося, нинішня осінь в Україні може стати особливою: на погоду потужно впливатиме Ель-Ніньйо. Це масштабний кліматичний феномен, який полягає в різкому та тривалому підвищенні температури поверхні води у тропічній зоні Тихого океану.

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Теги: Укргідрометцентр вітер погода прогноз погоди

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