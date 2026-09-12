Росія дочекалася дощу, щоб бити по тилу України: Флеш пояснив задум ворога

Негода ускладнює роботу українських сил перехоплення

Російські війська скористалися першою похмурою та дощовою погодою, щоб атакувати тилові райони України бензиновими шахедами. Водночас негода ускладнює роботу не лише українських сил перехоплення, а й частини російських безпілотників. Про це розповів військовий експерт та фахівець у сфері радіотехнологій Флеш. Про це повідомив позаштатний радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов із позивним Флеш, пише «Главком».

За словами Бескрестнова, у дощову погоду українським перехоплювачам складніше атакувати шахеди.

«Усі розуміють, що нашим хлопцям на перехоплювачах складніше атакувати шахеди у дощову погоду», – зазначив Флеш.

Водночас, наголошує експерт, погана погода працює в обидва боки. Зокрема, реактивний «Шахед Сікер» в таких умовах втрачає можливість повноцінно вести полювання та захоплювати цілі з відстані 3–6 км.

При цьому, за словами Флеша, можливості українських засобів радіоелектронної боротьби для придушення таких безпілотників значно зростають.

Негода також впливає на роботу російських БпЛА «Молнія», оснащених штучним інтелектом.

«Оптична навігація по місцевості на БПЛА «Молнія» з ШІ також перестає ефективно працювати», – пояснив Флеш.

Нагадаємо, росіяни 12 вересня атакували Житомирщину. Уночі було вражено підприємство з іноземними інвестиціями. Зранку – автозаправна станція в Звягелі та дві АЗС у Коростені.

Також у Луцьку росіяни атакували пасажирський потяг. На місці влучання виникла сильна пожежа.

Крім того, російські війська сьогодні, 12 вересня, атакували Рівненську область. Ціллю удару стала автозаправна станція.