В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року

Вдень у столиці синоптики обіцяють близько 18°-20° тепла

Сьогодні, 6 жовтня, в Україні мінлива хмарність, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 16-21°.

Прогноз погоди на 6 жовтня Укргідрометцентр

У вівторок, 6 жовтня, у Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 5-10° тепла, вдень 16-21°, у Києві вночі 8-10° тепла, вдень 18-20°.

Як відомо, «Бабине літо» – це народна назва періоду погоди восени, який схожий на літній, і таких періодів буває кілька.

Начальниця відділу взаємодії із засобами масової інформації Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха зазначила, що спеціалісти Центру офіційно не використовують термін «бабине літо», це народна назва. Йдеться про спокійні, сонячні, маловітряні дні, а також досить комфортні як для цього сезону температурні показники. Виникають такі періоди тоді, коли на погоду по території України впливає антициклон.