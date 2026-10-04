Іспанію накрили потужні зливи: загинула 102-річна жінка

У Валенсійській спільноті зафіксували майже 60 тис. блискавок, а в Каталонії обмежили пересування у 20 районах

Потужні зливи спричинили масштабні підтоплення в кількох регіонах Іспанії. У Мадригерасі провінції Альбасете загинула 102-річна жінка, близько 90 людей рятувальники витягли із затоплених будинків, а місцева влада готується просити для міста статус зони, яка постраждала від масштабної природної катастрофи. Про це «Главком» пише з посиланням на уряд Кастилії – Ла-Манчі та Euronews.

Мадригерас опинився під водою

Стихія вдарила ввечері 2 жовтня. За даними регіонального уряду, у Мадригерасі випало 142 літри опадів на квадратний метр. Вода залила значну частину міста, а в будинку, де знайшли загиблу, сягала метра. Померла 102-річна мешканка, яка була близькою родичкою мера Хуана Карлоса Талавери. Мер назвав подію найбільшою повінню в місті від 1950-х років.

фото: La Сronica Badajoz

Протягом вечора й першої половини ночі рятувальники провели близько 90 операцій, переважно у будинках, де накопичилася вода. До екстрених служб надходило багато дзвінків від наляканих жителів, які просили допомоги й не знали, як діяти. Регіональна влада активувала план реагування на небезпечні погодні явища METEOCAM першого рівня. Прем’єр-міністр Педро Санчес висловив співчуття родичам загиблої й підтримку постраждалим.

Вода пошкодила житло, автомобілі й громадські об’єкти, зокрема казарму Цивільної гвардії та центр здоров’я. Голова регіону Еміліано Гарсія-Пейдж пообіцяв тимчасово відновити роботу медичного закладу. Школи, за його словами, мають працювати в понеділок у звичайному режимі, якщо не залишиться ризику нових підтоплень.

#AvisosGC | Severas inundaciones en Madrigueras (#Albacete).



👮🏻‍♂️ Las intensas precipitaciones han provocado riadas en vías urbanas e interurbanas. El gran caudal de agua ha anegado calles y ha provocado el arrastre de vehículos.



⚠️ Evita desplazamientos innecesarios y no… pic.twitter.com/NVRl5zxIoo — Guardia Civil (@guardiacivil) — Guardia Civil (@guardiacivil) October 2, 2026

Чому жителі скаржаться на оповіщення

Частина мешканців поставила під сумнів, чи вчасно надійшло екстрене повідомлення ES-Alert: його надіслали о 19:42. Гарсія-Пейдж заявив, що воно «виконало свою функцію». Раніше його не надсилали, пояснив він, бо червоного рівня небезпеки не було, а ні метеорологічна агенція, ні Гідрографічна конфедерація Хукар такої стихії не передбачали.

Що просить регіон

Регіональний уряд на засіданні у вівторок звернеться до уряду Іспанії з проханням визнати Мадригерас зоною, що постраждала від масштабної природної катастрофи. Офіційна назва статусу – «зона, що серйозно постраждала від надзвичайної ситуації цивільного захисту». Він має відкрити доступ до державних коштів, насамперед для компенсацій власникам приватного майна й автомобілів.

Валенсійська спільнота: сотні інцидентів і майже 60 тис. блискавок

Негода охопила значно більшу територію. У Валенсійській спільноті, де 2024 року трапилася смертоносна повінь, екстрені служби від 6:00 четверга, 1 жовтня, до 9:00 суботи опрацювали 266 інцидентів. Найчастіше йшлося про збитки, непроїзні дороги та відкачування води.

Смертоносна повінь в Іспанії у 2024 році фото: El Pais

За даними метеорологічної агенції Aemet, у межах спільноти за два дні зафіксували 7698 ударів блискавки. З урахуванням розрядів над морем у радіусі 50 км від узбережжя їх було майже 60 тис. Найбільше опадів, за даними Валенсійської метеорологічної асоціації, випало в Санта-Магдалена-де-Польпіс – 254 л/м². У Ла-Мурті поблизу Альсіри зафіксували 241 л/м², у Кабанесі – 236, у Пенісколі – 215. У суботу попередження про зливи на узбережжі знизили до жовтого рівня.

Каталонія готується до нових злив

Торік у жовтні потужні зливи вже затоплювали Ла-Рапіту й Санта-Барбару в провінції Таррагона, а десятки людей опинилися в автомобілях. Цього разу влада перевела план реагування на повені INUNCAT у фазу надзвичайної ситуації та обмежила пересування у 20 районах (комарках) від 20:00 суботи до 14:00 неділі. Мешканці отримали масове повідомлення ES-Alert. За прогнозом, місцями опади можуть перевищити 40 л/м² за півгодини, а на узбережжі за весь епізод – 200 л/м².

Ввечері в суботу, за повідомленнями місцевих медіа, у Баш-Льобрегаті, зокрема в Сант-Бої й Кастельдефельсі, перекрило дороги, зупинило рух потягів, а на вулицях стояла вода глибиною до 25 см.

Що чекає на країну далі

За прогнозом синоптиків, у неділю нестійка погода поширюється на більшу частину півострова. Метеорологи очікують формування DANA – ізольованої висотної зони низького тиску на заході країни. Нестабільність вони пояснюють поєднанням холодного повітря у верхніх шарах атмосфери з великим надходженням вологи із Середземного моря.

Нагадаємо, під час повеней і шторму 2024 року в Іспанії, за даними уряду на 3 листопада, загинули 211 людей. Як писав «Главком», у Валенсії тоді врятували жінку, яка три дні пробула в автомобілі.