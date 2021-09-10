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    В Україні стане ще тепліше: прогноз погоди на 10 вересня

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    Температура повітря в Україні сягатиме від +23 до +26 градусів - В Україні стане ще тепліше: прогноз погоди на 10 вересня
    Температура повітря в Україні сягатиме від +23 до +26 градусів
    Фото з відкритих джерел

    У деяких областях температура повітря підніметься до +27°

    У п'ятницю, 10 вересня, в Україні стане ще тепліше. У більшості областей очікується +23°...+25°, на південному сході - до +27°. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Температура повітря в Україні сягатиме від +23 до +26 градусів. Найнижчі показники прогнозують на Заході, Одещині та Сумщині.

    Найтепліше – традиційно на Сході й Півдні. До слова, вітру майже не буде. Його пориви сягатимуть всього 3 – 8 метрів за секунду.

    Синоптикиня Наталка Діденко також каже про теплу п'ятницю. Вона радить вже сьогодні запланувати, як краще поїхати на природу.

    За словами синоптикині, у Києві не буде жодного приводу для поганого настрою – світитиме сонце, а стовпчики термометрів триматимуться на рівні +22...+25 градусів.

    Нагадаємо, за прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня після 7 вересня в Україні потеплішає, в середині місяця прийдуть дощі, а потім знову буде тепло. Зовсім погода зіпсується в кінці місяця.

    До слова, літом столиця встановила 14 температурних рекордів

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря столиця Наталка Діденко
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    В Україні стане ще тепліше: прогноз погоди на 10 вересня