В Україні стане ще тепліше: прогноз погоди на 10 вересня

Температура повітря в Україні сягатиме від +23 до +26 градусів

Температура повітря в Україні сягатиме від +23 до +26 градусів

У деяких областях температура повітря підніметься до +27°

У п'ятницю, 10 вересня, в Україні стане ще тепліше. У більшості областей очікується +23°...+25°, на південному сході - до +27°. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Температура повітря в Україні сягатиме від +23 до +26 градусів. Найнижчі показники прогнозують на Заході, Одещині та Сумщині.

Найтепліше – традиційно на Сході й Півдні. До слова, вітру майже не буде. Його пориви сягатимуть всього 3 – 8 метрів за секунду.

Синоптикиня Наталка Діденко також каже про теплу п'ятницю. Вона радить вже сьогодні запланувати, як краще поїхати на природу.

За словами синоптикині, у Києві не буде жодного приводу для поганого настрою – світитиме сонце, а стовпчики термометрів триматимуться на рівні +22...+25 градусів.

Нагадаємо, за прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня після 7 вересня в Україні потеплішає, в середині місяця прийдуть дощі, а потім знову буде тепло. Зовсім погода зіпсується в кінці місяця.

До слова, літом столиця встановила 14 температурних рекордів