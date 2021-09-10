В Україні стане ще тепліше: прогноз погоди на 10 вересня
У деяких областях температура повітря підніметься до +27°
У п'ятницю, 10 вересня, в Україні стане ще тепліше. У більшості областей очікується +23°...+25°, на південному сході - до +27°. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Температура повітря в Україні сягатиме від +23 до +26 градусів. Найнижчі показники прогнозують на Заході, Одещині та Сумщині.
Найтепліше – традиційно на Сході й Півдні. До слова, вітру майже не буде. Його пориви сягатимуть всього 3 – 8 метрів за секунду.
Синоптикиня Наталка Діденко також каже про теплу п'ятницю. Вона радить вже сьогодні запланувати, як краще поїхати на природу.
За словами синоптикині, у Києві не буде жодного приводу для поганого настрою – світитиме сонце, а стовпчики термометрів триматимуться на рівні +22...+25 градусів.
Нагадаємо, за прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня після 7 вересня в Україні потеплішає, в середині місяця прийдуть дощі, а потім знову буде тепло. Зовсім погода зіпсується в кінці місяця.
До слова, літом столиця встановила 14 температурних рекордів
Читайте також: