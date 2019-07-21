В Україні вже зафіксували понад 800 повідомлень про порушення на виборах



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За словами Стойко, найбільше таких повідомлень надійшло з Донецької, Дніпропетровської, Запорізької областей і з Києва

Більшість порушень стосується незаконної агітації – 214 повідомлень, підкупу – 20 випадків, конфліктних ситуацій – 18, - Стойко

В Україні станом на 13.00 21 липня правоохоронці зафіксували вже 838 заяв і повідомлень про порушення під час виборчого процесу.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Іван Стойко під час брифінгу, повідомляє УНН.

«На 13.00 заяв та повідомлень про порушення надійшло 838. Грубих порушень немає», - зазначив Стойко.

За словами Стойко, найбільше таких повідомлень надійшло з Донецької, Дніпропетровської, Запорізької областей і з Києва.

«Більшість з них стосується незаконної агітації – 214 повідомлень, підкупу – 20 випадків, конфліктних ситуацій – 18», - йдеться у повідомленні.

При цьому він додав, що наразі складено шість адмінпротоколів про порушення, 10 заяв внесено до ЄРДР.

Нагадаємо, станом на 12 годину до поліції надійшло 606 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.

Як повідомлялося, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.