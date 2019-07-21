Голова ЦВК нагадала виборцям основні правила голосування



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Голова ЦВК Тетяна Сліпачук

Тетяна Сліпачук запевнила, що ЦВК готова «жорстко дотримуватися виборчого законодавства»

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук закликала українських виборців на дільницях не порушувати виборче законодавство, зокрема, не намагатися виносити бюлетені чи фотографувати їх.

Про це вона заявила на брифінгу.

«Я також прошу наших громадян пам'ятати про основні правила голосування: не треба виходити з бюлетенями, не треба їх фотографувати, не треба намагатися ці бюлетені отримувати без паспорта тощо, тому що все це є порушенням виборчого процесу», - підкреслила Сліпачук.

Крім того, вона запевнила, що ЦВК готова «жорстко дотримуватися виборчого законодавства», у тому числі й щодо дій чи бездіяльності виборчих комісій.

«Я дуже прошу членів виборчих комісій, будь ласка, виконуйте сумлінно свої обов'язки відповідно до законодавства. Я дуже закликаю наших правоохоронців та інших осіб, які мають певний службовий статус, не втручатися в діяльність виборчих комісій», - зазначила Сліпачук.

Сьогодні в Україні відбуваються позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.

Із понад 29 тисяч дільничних виборчих комісій в Україні тільки 27 не відкрилися вчасно о восьмій годині ранку.

Джерело: Укрінформ