Поліція затримує організаторів екзитполу на Чернігівщині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Громадську організацію, яка проводить опитування, звинуватили у підкупі виборців

У виборчому округу №210 на Чернігівщині один із штабів кандидатів звинуватив інтерв’юерів громадської організації «Прозора політика» у підкупі виборців. Зокрема, у тому, що під час проведення опитування вводиться в планшети інформація про виборців, після чого останні отримують кошти на мобільні телефони. Про це повідомляє Комітет виборців України.

Наслідком цієї заяви стало масове вилучення планшетів і затримка інтерв’юерів представниками Національної поліції.

Представники штабу одного з кандидатів звинувачують представників Національної поліції у втручанні у виборчий процес та перешкоджанні роботі екзитполу.

Натомість, представники Національної поліції заявляють, що зобов’язані реагувати на інформацію про порушення чинного законодавства, яка до них надходить.

Представники громадської організації вказують, що опитування громадської думки вони проводять на законних підставах, про що попередньо попереджали офіційним листом до Прилуцького відділу поліції.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відбуваються позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.

Із понад 29 тисяч дільничних виборчих комісій в Україні тільки 27 не відкрилися вчасно о восьмій годині ранку.