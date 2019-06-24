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    Суспільство

    В Україні з 1 липня подорожчає виготовлення закордонного паспорта

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    Вартість оформлення документів підвищується вперше, починаючи з 2016 року, - ДМС - В Україні з 1 липня подорожчає виготовлення закордонного паспорта
    Вартість оформлення документів підвищується вперше, починаючи з 2016 року, - ДМС

    Оформлення закордонного паспорта у період до 20 робочих днів коштуватиме 682 грн (раніше 557,32 грн)

    В Україні з 1 липня вартість виготовлення закордонного паспорта для українців зросте. Про це повідомляє пресслужба ДМС.

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    Зазначається, що 1 липня 2019 року набирає чинності постанова уряду, згідно з якою прийнято нові суми вартості адміністративних послуг у сфері міграції.

    Відповідно до змін, вартість оформлення документів з безконтактним електронним носієм зросте не більше як на 30%. Такими документами є паспорт громадянина України (ID-картка), паспорт громадянина України для виїзду за кордон, біометричні посвідки для іноземців на тимчасове та постійне проживання.

    Водночас зміниться і вартість бланків документів з безконтактним електронним носієм.

    Оформлення закордонного паспорта у період до 20 робочих днів коштуватиме 682 грн (раніше 557,32 грн).

    Оформлення закордонного паспорта у період до 7 робочих днів та до 3 робочих днів у разі наявності підстав коштуватиме 1034 грн (раніше 810,32 грн).

    «Вартість оформлення документів підвищується вперше, починаючи з 2016 року», - наголосили в ДМС.

    За підрахунками експертів, таке підвищення збільшить надходження до місцевих бюджетів у 2019 році на близько 200 млн грн, які буде спрямовано, зокрема, на виконання програм місцевого значення.

    «Також звертаємо увагу громадян, які вже здійснили оплату адміністративного збору з метою отримання послуги, але не встигли оформити документ до 30 червня 2019 року. Для таких осіб передбачено можливість здійснити доплату для отримання адміністративної послуги», - йдеться у повідомленні.

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