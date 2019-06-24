Україна відкриває сезон експорту херсонських кавунів



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Перші оптові партії кавунів досягли київських ринків минулими вихідними

На Херсонщині стартувало масове збирання ранніх сортів кавуна

Перші в 2019 році партії херсонських кавунів приїдуть до Польщі на наступному тижні, повідомляється на сайті Української плодоовочевої асоціації.

Як повідомляється, системного експорту кавуна з України поки що практично не існує, тому прогнози експорту на весь сезон давати дуже складно.

За даними УПОА, експорт кавунів у 2018 сезоні склав 19,5 тисяч тонн, що трохи більше, ніж у 2017 році, проте в 2015 - 2016 роках експорт був набагато вищим.

«Україна могла б істотно збільшити обсяги експорту кавуна, якби вона розвивала річкову логістику. Контейнерні поставки кавуна вгору по Дніпру до Білорусі з подальшою доставкою автотранспортом... (до Європи, - ред.) підвищили б конкурентоспроможність українського кавуна на цих ринках, так як було б набагато дешевше. І це б "потягнуло" за собою експорт і інших видів української продукції, а також транзитні потоки турецьких овочів і фруктів», - зазначив керівник УПОА Федір Рибалко.

Згідно з повідомленням асоціації, масове збирання ранніх сортів кавуна стартувало в Херсонській області, перші оптові партії досягли київських ринків минулими вихідними. Ціна на ягоду при відвантаженні з поля знизилася з 15 грн/кг зі стартом жнив до 5-7 грн/кг на 22 червня і продовжить знижуватися.

Оптова ціна на кавун на початок поточного тижня очікується на рівні 15-20 грн/кг з подальшим зниженням, роздрібна ціна на імпортний кавун коливається на рівні 30-50 грн/кг, на дуже ранній український - досягає 100 грн/кг в деяких магазинах.

Нагадаємо, в 2017 році були налагоджені баржеві поставки по Дніпру кавунів з Херсонської області.