РФ дозволила транзит українських товарів через свою територію



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Зміни стосуватимуться транзиту українських товарів, які йдуть до третіх країн через територію Росії, зокрема, до країн Середньої Азії

Президент Росії Володимир Путін вніс правки до свого указу, якими дозволив автомобільний і залізничний транзит українських товарів через територію РФ за умови наявності на транспортних засобах та товарах пломб, що використовують технологію «Глонасс» (аналог GPS).

Про це повідомляє портал правової інформації РФ.

Зміни стосуватимуться транзиту українських товарів, які йдуть до третіх країн через територію Росії, зокрема, до країн Середньої Азії.

Уряду РФ доручили затвердити перелік пунктів пропуску через держкордон для транзиту, порядок здійснення перевезень, вимоги до пломб «Глонасс», порядок видачі талонів, а також забезпечити створення і експлуатацію системи контролю.

Обліковий талон повинен бути у водія автомобіля, який здійснює транзит. У разі порушення порядку використання пломб талони анулюються.

Пломби необхідні для відстеження товарів, щоб їх не відвантажували у Росії.

Відповідні поправки внесені в указ Путіна про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з «недружніми діями» України щодо громадян і юридичних осіб РФ, підписаний в жовтні 2018 року у відповідь на розширення Україною переліку заборонених російських товарів.

Тоді у Росії заборонили весь транзит вироблених в Україні товарів через свою територію до інших країн. Новий указ вступає в силу з 1 липня.