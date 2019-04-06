В Україні за період незалежності побудували близько чотирьох тисяч храмів — Епіфаній



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Очільник Православної церкви України Епіфаній повідомив, що нині по всій Україні будуються й освячуються храми

У жодній країні впродовж такого короткого часу не було збудовано настільки великої кількості православних храмів, - Предстоятель ПЦУ

В Україні за останні 28 років після здобуття незалежності побудували близько чотирьох тисяч православних храмів.

На цьому наголосив предстоятель Православної церкви України Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній під час освячення у Житомирі хрестів кафедрального храму святого рівноапостольного князя Володимира, повідомляє «Укрінформ».

«Протягом незалежності Української держави збудовано близько чотирьох тисяч православних храмів. Якщо заглибитися в історію, то в жодній країні впродовж такого короткого часу не було збудовано настільки великої кількості православних храмів», - зауважив владика.

Він додав, що нині по всій Україні будуються й освячуються храми.

«Зараз сотні храмів нашої єдиної помісної української Православної церкви перебувають у стані побудови, і щороку ми звершуємо десятки освячень новозбудованих храмів. Це свідчить про те, що наш народ є високо релігійним», - підкреслив митрополит Епіфаній.