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    Суспільство

    В Україні за період незалежності побудували близько чотирьох тисяч храмів — Епіфаній

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    Очільник Православної церкви України Епіфаній повідомив, що&nbsp;нині по всій Україні будуються й освячуються храми - В Україні за період незалежності побудували близько чотирьох тисяч храмів — Епіфаній
    Очільник Православної церкви України Епіфаній повідомив, що нині по всій Україні будуються й освячуються храми

    У жодній країні впродовж такого короткого часу не було збудовано настільки великої кількості православних храмів, - Предстоятель ПЦУ

    В Україні за останні 28 років після здобуття незалежності побудували близько чотирьох тисяч православних храмів.

    На цьому наголосив предстоятель Православної церкви України Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній під час освячення у Житомирі хрестів кафедрального храму святого рівноапостольного князя Володимира, повідомляє «Укрінформ».

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    «Протягом незалежності Української держави збудовано близько чотирьох тисяч православних храмів. Якщо заглибитися в історію, то в жодній країні впродовж такого короткого часу не було збудовано настільки великої кількості православних храмів», - зауважив владика.

    Він додав, що нині по всій Україні будуються й освячуються храми.

    «Зараз сотні храмів нашої єдиної помісної української Православної церкви перебувають у стані побудови, і щороку ми звершуємо десятки освячень новозбудованих храмів. Це свідчить про те, що наш народ є високо релігійним», - підкреслив митрополит Епіфаній.

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