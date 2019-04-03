Митрополит Епіфаній закликав створити в Україні Національний пантеон героїв



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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

В Україні варто створити глобальний Національний пантеон пам’яті з собором та музейним комплексом, «адже пам’ять і молитва – це нерозривні речі»

В Україні варто створити глобальний Національний пантеон пам’яті з собором та музейним комплексом.

Про це сказав митрополит Київський і всієї України Епіфаній, повідомляє прес-служба Православної церкви України.

«Стіна пам’яті» – це тимчасовий захід. В Україні варто створити глобальний Національний пантеон пам’яті з собором та музейним комплексом, адже пам’ять і молитва – це нерозривні речі. Для полеглих молитва є важливою, без неї пам’ять буде не повною», – зазначив митрополит Епіфаній.

Він додав, що у цьому контексті Україні варто брати за приклад практику інших країн, зокрема Польщі, яка протягом останніх кількох десятиліть провела серйозну роботу з увічнення пам’яті про національних героїв.

Раніше митрополит Київський і всієї України Епіфаній розпорядився до завершення виборчого процесу в усіх храмах Православної церкви України молитися за справедливі вибори президента.