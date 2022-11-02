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Польща розпочинає будівництво стіни на кордоні з Росією

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Польща розпочинає будівництво стіни на кордоні з Росією
кордон між Польщею та Калінінградською областю РФ має протяжність близько 200 км
фото ілюстративне

Паркан складатиметься з трьох рядів колючого дроту завширшки три метри та заввишки 2,5 метра

У Польщі ухвалили рішення побудувати загородження з колючого дроту на кордоні з російською Калінінградською областю. Будівництво розпочнуть вже сьогодні, 2 листопада. Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

«Вже сьогодні розпочинаються роботи саперів, солдатів Війська Польського з будівництва тимчасового загородження на польсько-російському кордоні», – сказав Блащак.

Зазначається, що паркан складатиметься з трьох рядів колючого дроту завширшки три метри та заввишки 2,5 метра. Водночас уздовж кордону встановлять пристрої, завдяки яким можна буде здійснювати електронне спостереження за кордоном із Калінінградською областю. На цей крок Варшава пішла після того, як РФ відкрила аеропорт у Калінінградській області для прийому літаків із Близького Сходу та Північної Африки. Відтак це створює загрозу міграційного тиску.

Міністр зазначив, що це буде таке ж загородження, як на польсько-білоруському кордоні.

Додамо, що кордон між Польщею та Калінінградською областю РФ має протяжність близько 200 км.

Раніше повідомлялося, що Польща завершила будівництво «стіни» на кордоні з Білоруссю, яке розпочала зведення стіни 25 січня – після минулорічної міграційної кризи на кордоні між Білоруссю та ЄС.

Теги: Польща росія кордон

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