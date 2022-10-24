На кордоні з Польщею незабаром запрацює новий пункт пропуску

Спершу буде дозволено перетин кордону порожнім вантажівкам, а згодом пункт пропуску буде діяти для інших транспортних засобів

Новий пункт пропуску передбачатиме рух легкових автомобілів та вантажівок із загальною масою до 3,5 тонн

Новий пункт пропуску «Нижанковичі – Мальховіце» на кордоні України та Польщі планують відкрити до кінця 2022 року. Про це повідомило Мінінфраструктури.

«Завершуються роботи з облаштування ділянки дороги Нижанковичі – Дрогобич – Стрий, яка веде до нового пункту пропуску «Нижанковичі – Мальховіце» на кордоні України та Польщі. Новий пункт пропуску передбачатиме рух легкових автомобілів та вантажівок із загальною масою до 3,5 тонн», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що спершу буде дозволено перетин кордону порожнім вантажівкам, а згодом пункт пропуску буде діяти для інших транспортних засобів та для пішоходів. Очікується, що новий пункт пропуску дозволить суттєво розвантажити існуючі пункти та прискорити вантажну та пасажирську логістику на українсько-польському кордоні.

«Уже до кінця року плануємо відкрити проїзд для порожніх вантажівок новим пунктом пропуску «Нижанковичі – Мальховіце». Цей проєкт був фактично замороженим із 2007 року. Згодом разом із польськими колегами плануємо відкрити його для всіх видів автотранспорту та пішоходів», – додали в Мінінфраструктури.

На сьогодні будівництво пункту пропуску фактично завершене, залишається тільки облаштування дорожньої та допоміжної інфраструктури.

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