Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На кордоні з Польщею незабаром запрацює новий пункт пропуску

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На кордоні з Польщею незабаром запрацює новий пункт пропуску
Спершу буде дозволено перетин кордону порожнім вантажівкам, а згодом пункт пропуску буде діяти для інших транспортних засобів
Мінінфраструктури

Новий пункт пропуску передбачатиме рух легкових автомобілів та вантажівок із загальною масою до 3,5 тонн

Новий пункт пропуску «Нижанковичі – Мальховіце» на кордоні України та Польщі планують відкрити до кінця 2022 року. Про це повідомило Мінінфраструктури.

«Завершуються роботи з облаштування ділянки дороги Нижанковичі – Дрогобич – Стрий, яка веде до нового пункту пропуску «Нижанковичі – Мальховіце» на кордоні України та Польщі. Новий пункт пропуску передбачатиме рух легкових автомобілів та вантажівок із загальною масою до 3,5 тонн», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що спершу буде дозволено перетин кордону порожнім вантажівкам, а згодом пункт пропуску буде діяти для інших транспортних засобів та для пішоходів. Очікується, що новий пункт пропуску дозволить суттєво розвантажити існуючі пункти та прискорити вантажну та пасажирську логістику на українсько-польському кордоні.

На кордоні з Польщею незабаром запрацює новий пункт пропуску фото 1

«Уже до кінця року плануємо відкрити проїзд для порожніх вантажівок новим пунктом пропуску «Нижанковичі – Мальховіце». Цей проєкт був фактично замороженим із 2007 року. Згодом разом із польськими колегами плануємо відкрити його для всіх видів автотранспорту та пішоходів», – додали в Мінінфраструктури.

На кордоні з Польщею незабаром запрацює новий пункт пропуску фото 2

На сьогодні будівництво пункту пропуску фактично завершене, залишається тільки облаштування дорожньої та допоміжної інфраструктури.

Раніще стало відомо, скільки українців, які мешкають за кордоном, хочуть відмовитися від свого громадянства.

Теги: Польща Україна Міністерство інфраструктури кордон

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У дипломатичному відомстві не уточнюють дані цих осіб
Скільки українців, які мешкають за кордоном, хочуть відмовитися від свого громадянства
21 жовтня, 05:09
Оперативники затримали організатора нелегального трафіку та його спільника «на гарячому»
СБУ ліквідувала канали нелегального виїзду чоловіків призовного віку за кордон (фото)
14 жовтня, 10:57
Українці по всьому світу виходять на акції протесту
Українці за кордоном вийдуть на акції протесту через атаки Росії
12 жовтня, 18:26

Суспільство

Завтра українці зможуть побачити часткове сонячне затемнення
Завтра українці зможуть побачити часткове сонячне затемнення
На кордоні з Польщею незабаром запрацює новий пункт пропуску
На кордоні з Польщею незабаром запрацює новий пункт пропуску
«Хто пережив сексуальне насильство, боїться двох речей». Як працюють із постраждалими
«Хто пережив сексуальне насильство, боїться двох речей». Як працюють із постраждалими
Скільки українців проти переговорів із Росією: результати опитування
Скільки українців проти переговорів із Росією: результати опитування
«Укренерго» назвало області, в яких сьогодні будуть відключення світла
«Укренерго» назвало області, в яких сьогодні будуть відключення світла
Повістку слід чекати всім військовозобов’язаним – головний воєнком Києва
Повістку слід чекати всім військовозобов’язаним – головний воєнком Києва

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
Переговори України з РФ: Макрон назвав головну умову
37K
Скільки ще триватиме терор дронами й ракетами: прогноз розвідки
14K
Повістку слід чекати всім військовозобов’язаним – головний воєнком Києва
13K
Де зараз Медведчук: розвідка повідомила, навіщо кум Путіна для ФСБ 
13K
«Майже катастрофа». Компанія Ахметова розказала, як українці платять за світло
13K
Українці можуть втратити зарплати і пенсії. Шмигаль назвав причину

Новини

Лукашенко збирає інформацію про потенційних призовників
Сьогодні, 08:07
Україна завдала 11 авіаударів по базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:30
«Лінія Вагнера» розколює Кремль – ISW
Вчора, 09:09
ЗСУ знищили бази окупантів на Запоріжжі і в Новій Каховці – Генштаб
Вчора, 07:16
Порошенко передав на аукціон «все, що залишилось від псковських десантників» (фото)
22 жовтня, 20:46
Ракетна атака: енергетики оцінили масштаби пошкоджень мережі
22 жовтня, 12:12

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту